Последние часы Иисуса: исследователь раскрыл секрет Туринской плащаницы

Сенсационное судебно-медицинское исследование воссоздало настоящую форму венца, который, по библейским свидетельствам, положили на голову Иисуса перед распятием.

Новое научное исследование может пролить свет на одну из величайших тайн христианства - как именно выглядел Терновый венец Иисуса Христа. Судебно-медицинский аналитик Отанджело Грассо, использовав высокоточный анализ пятен крови на Туринской плащанице, пришел к выводу, что "корона страданий" имела форму кольца с шипами, направленными внутрь, а не полного шлема или шапки из колючек, пишет Daily mail.

По словам исследователя, распределение пятен крови на ткани - сосредоточенных вокруг лба, висков и затылка - исключает вариант со шлемом, который бы оставил следы и на макушке головы.

"На изображениях головы Плащаницы видны концентрированные пятна крови без следов на переносице, что указывает на отсутствие контакта в этой области", - объясняется в отчете Грассо.

Видео дня

Ученый моделировал несколько возможных конструкций - от простого венка до сложного шлема из переплетенных ветвей. Его вывод: наиболее вероятной является простая кольцеобразная структура, которую можно было сплести быстро, в отличие от сложного "колпачка", на изготовление которого нужно было несколько часов.

Дополнительную поддержку теории кольца предоставляет Сударий из Овьедо - другая реликвия, которая, как считается, покрывала лицо Иисуса после смерти. Узор пятен крови на ней совпадает с узкой полосой по линии роста волос, аналогичной той, что зафиксирована на Туринской плащанице.

В исследовании также отмечается, что греческие термины, использованные в Евангелиях - στέφανος (стефанос) и πλέκω (плеко) - означают именно плетеный венок, а не шлем, что подтверждает идею пародии на королевскую корону.

Грассо отметил, что хотя версия шлема "не исключена полностью", она требует ряда маловероятных условий - например, мгновенного свертывания крови на макушке или ее полного поглощения волосами.

В финальной реконструкции кольцо с шипами создает эффект "подвешенного ореола" - шипы сначала зависают над кожей, прежде чем пронзить ее, что согласуется с библейскими описаниями того, как римские солдаты силой надевали венец на голову Иисуса.

"Геометрия, судебно-медицинские данные и исторические свидетельства вместе подтверждают наличие кольца, а не шапки", - подытожил исследователь.

Вас также могут заинтересовать новости: