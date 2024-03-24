Один из вариантов воспринимается как русизм, суржиковое слово.

Как назвать средство, которым мы стягиваем волосы - скажешь резинка? Топ-учитель Украины Александр Авраменко говорит, что это воспринимается как русизм, суржиковое слово.

Хотя академические толковые словари резиновую тесьму (или ленту) называют резинкой. "Да, и ту, которой фиксируют или стягивают волосы, и ту, которую используют для фиксации нижнего белья, и даже особый вид вязки, который придает изделию свойство растягиваться", - пояснил учитель.

Известные украинские деятели не столь единодушны в этом. Авраменко рассмотрел это слово во время нового урока. Он объяснил, почему слово резинка маркировано как чисто разговорное, то есть на половину литературное.

"Неудивительно, ведь оно попало в наш язык из французского через посредничество русского. Поэтому воспринимается как русизм, суржиковое слово", - рассказал филолог.

По его словам, большинство языковедов и уважаемых профессоров склоняются к варианту говорить "гумка". В частности, известный украинский публицист, переводчик Александр Пономарев говорил:

"Поскольку тесьма изготовлена из простых "гумових" нитей, то ее надо называть не резинка, а гумка".

Авраменко считает, что только время рассудит нацию в вопросе, как лучше употреблять это слово. Для тех, кто сомневается, есть несколько альтернатив.

Аксессуар, которым мы фиксируем волосы, можно называть "стяжка". В то же время средство для поддержания одежды (например, спортивных штанов), можно назвать "гумовою" или эластичной лентой, пояснил учитель.

Авраменко рассказал о подснежниках и пролесках

В рамках одного из уроков учитель Авраменко остановился на теме первых весенних цветов. Оказалось, некоторые украинцы не отличают подснежник от пролеска, полагая, что это общее название одного цветка.

Филолог объяснил, что у этих цветов не только разное время цветения, но и разный цвет лепестков. УНИАН проиллюстрировал урок несколькими фото, чтобы было понятнее.

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