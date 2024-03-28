"Де ти з'їси цю чашу жиру" - помните это опорное правило с буквами?

До сих пор говорите на украинском "чізкейк", тірамісу" или "чіпси"? Если да, самое время исправляться, ведь известный украинский языковед Александр Авраменко утверждает - это не верный вариант слов. Хотя довольно употребляемый.

Неудивительно, что нация путается, ведь мы перечислили иноязычные слова. Следует знать, что в украинском есть грамматическое правило на такие случаи. Подробнее эту тему филолог рассмотрел в одном из своих уроков

"Запомните правило: в иноязычных словах после букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш мы пишем букву и", - акцентировал Авраменко.

То есть правильно будет "чизкейк", "тирамісу", "чипси" и так далее по аналогии.

Возможно, еще в школе вы могли слышать от своего учителя украинского языка такую опорную фразу: "Де ти з'їси цю чашу жиру". Ее следует заучить, чтобы не забывать правописание таких слов. В ней все не гласные буквы относятся как раз к исключениям.

Важное правило о названии весенних цветов

На одной из мини-лекций Авраменко также заметил, что не все различают проселок и подснежник. Да, их красоту мы обычно наблюдаем весной. Но они не только цветут в разное время, но и существенно отличаются по цвету и форме лепестков.

Если путаетесь и не понимаете разницы в этих цветах, советуем посмотреть советы от языковеда, которые мы проиллюстрировали картинками.

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