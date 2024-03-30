Пишем "млн" или "млн." - многие украинцы не знают ответа.

Как правильно сократить числительное "миллион"? Нужно ли ставить точку, когда пишем "млн" в предложении? Правописание слова в деталях рассмотрел топ-учитель Украины, известный филолог и языковед Александр Авраменко.

Он объяснил, когда "точки" от нас не требуют, согласно правилу. "Точка не нужна в сокращениях до первой буквы. Например: ООН, пгт (поселок городского типа), ВНО", - привел пример Авраменко.

Также следует забыть о пунктуации, когда сокращаем слово путем стягивания. Под это правило как раз подпадает слово "миллион" (сокращаем его как "млн").

"То есть используйте только отдельные буквы - млн, грн", - сказал Авраменко.

Также учитель советует помнить, что точка является лишней в мерах длины, веса, массы и емкости. Обозначаем такие сокращения соответственно - г (грамм), л (литр), м (метр), га (гектар).

Как писать числительное "пів" - ответ Авраменко

Тема правописания числительных - не новая для уроков Авраменко. Учитель довольно часто акцентирует на тех ошибках, на которых нация "спотыкается" больше всего в украинском языке. Одним из таких слов является числительное "пів".

После изменений в украинском правописании многие путаются, как его писать, вместе со словами или отдельно. Если также забыли этот момент - советуем посмотреть простые советы филолога.

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