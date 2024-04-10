Раньше мы 90 лет использовали слово "проект", отметил языковед.

Несколько лет назад в украинском правописании появились новые нормы и правила. С тех пор многие люди путаются, как же правильно употреблять некоторые слова.

Известный в Украине языковед Александр Авраменко объяснил, почему "проект" внезапно стал "проєктом"? Он обратил внимание, что такие слова как "об'єкт", "суб'єкт" и "ін'єкція" имеют латинский корень "-ject-".

"Не "-ect-". Поэтому мы и не говорим "обект", "субект", "инекція", – добавил он.

Тогда возникает встречный вопрос: почему раньше мы 90 лет использовали слово "проект"?

"Ответ прост. Так было в русском языке, который играл первую скрипку в Советском Союзе, хотя нам всегда рассказывали о равенстве всего и вся", – пояснил языковед.

Итак, действующее правописание вернуло традиционное и научно оправданное слово "проєкт" с буквой "є". Так же через "є" теперь пишем слова "проєкція" и "проєктор".

Другие советы Авраменко

Известный языковед Александр Авраменко не раз объяснял сложные вещи. Например, учитель рассказал, как правильно обращаться к парням по имени Виталий.

Ранее Авраменко объяснил, как перевести на украинский слова "брезгливый" и "курносый". Оказывается, что в нашем языке правильный вариант слова "брезгливый" имеет несколько значений.

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