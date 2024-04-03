Миндаль может помочь контролировать артериальное давление.

Когда ваше артериальное давление повышается и остается таким в течение длительного времени, оно может повредить артерии и привести к ишемической болезни сердца, поэтому очень важно его регулировать. Как пишет HealthDigest, вы можете снизить артериальное давление без лекарств, изменив образ жизни, например, занимаясь спортом, бросив курить, уменьшив употребление алкоголя, уменьшив стресс и поддерживая надлежащий вес.

Также, как оказалось, помочь контролировать артериальное давление может миндаль.

Исследование 2016 года изучало 86 человек, придерживавшихся диеты с дефицитом в 500 калорий. При этом одна группа ежедневно ела миндаль в количестве 15% ежедневного объема калорий. У тех, кто придерживался диеты с миндалем, наблюдалось значительное снижение систолического и диастолического артериального давления через 12 недель. Они также потеряли больше жира вокруг туловища и больше общего жира.

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Хотя это было единственное исследование с участием людей с избыточным весом, мета-анализ, объединяющий результаты нескольких исследований влияния миндаля на артериальное давление, обнаружил различия в результатах. Метаанализ 2020 года, объединивший результаты 16 исследований, обнаружил, что употребление миндаля может снизить ваше диастолическое (нижнее) артериальное давление, но не систолическое (верхнее). Однако в другом мета-анализе 2020 года по результатам 15 исследований определено, что добавление миндаля в ваш рацион снижает систолическое артериальное давление, но не диастолическое.

Другие преимущества миндаля

Даже если у вас нет высокого кровяного давления, вы можете воспользоваться миндалем для других преимуществ для здоровья. Согласно статье в Nutrients за 2018 год, миндаль также может снизить риск сердечных заболеваний, снижая уровень холестерина.

Обзор 2020 года показал, что миндаль также может быть полезным для регулирования уровня сахара в крови и улучшения реакции на инсулин. Поскольку миндаль содержит много жира, клетчатки и белка, добавление миндаля в пищу может сбалансировать гликемический индекс вашей диеты. А полифенолы в миндале, которые в основном находятся в кожуре, могут улучшить состав кишечных бактерий, стимулируя развитие полезных бактерий и подавляя патогенные.

Ранее УНИАН рассказывал, что употребление фисташек имеет с ряд преимуществ для здоровья: от снижения уровня артериального давления до защиты от снижения когнитивных функций.

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