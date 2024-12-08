Эмоциональный интеллект, или EQ, - это способность управлять своими собственными чувствами и чувствами окружающих.

При подборе персонала работодатели все меньше интересуются техническими навыками соискателей работы. Об этом CNBC рассказал управляющий партнер фирмы по подбору персонала для технических компаний Fox Search Group Терри Петцольд.

По его словам, востребованные технические навыки могут прийти и исчезнуть. В качестве примера он приводит быстрое развитие искусственного интеллекта.

"Всего два с половиной года назад все говорили: "Нам нужно нанять кодеров". Я даже разговаривал со своими собственными детьми: "О, возможно, нам нужно пойти по пути массового кодирования". Не прошло и полгода, как вышел ChatGPT, и теперь кодирование - это не будущее", - говорит эксперт.

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В то же время он не отрицает, что владение современными цифровыми навыками важно для работников в различных отраслях и на разных уровнях карьерного роста, но поскольку компании могут обучать работников, они больше всего заинтересованы в найме людей с другим набором навыков:

"Это в навыках мягкого общения. Дело в эмоциональном интеллекте - то, что мы замечаем, и является будущим для талантов".

Петцольд говорит, что эмоциональный интеллект, или EQ, - это способность управлять своими собственными чувствами и чувствами окружающих, что может помочь вам лучше строить отношения и управлять на рабочем месте.

По словам специалиста, нанимая работников с высоким EQ, компании действительно ищут людей, которые могут делать такие важные вещи, как:

обрабатывать информацию и предоставлять конструктивный отклик;

управлять конфликтом;

безотлагательно вести критические разговоры;

работать межфункционально, убеждая коллег-сверстников и других лидеров;

эффективно представлять идеи руководителям.

"Общие навыки EQ, которые мы замечаем, на самом деле связаны с общением с другими и способностью преодолевать вызовы и выходить невредимыми", - говорит Петцольд.

Он добавляет, что некоторые компании все лучше помогают лидерам развить более сильные навыки EQ, особенно в отношении эффективного управления и решения проблем или конфликтов. При этом хорошие работодатели могут дальше развивать своих работников, предлагая программы наставничества и способствуя налаживанию контактов, чтобы люди могли увидеть, как выглядят хорошие модели лидерства и высокий EQ.

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