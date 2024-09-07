Встреча с кандидатом дает рекрутеру возможность оценить прежде всего личные качества человека, поскольку профессиональный уровень часто понятен уже из резюме.

Собеседование - ключевой этап процесса устройства на работу. Именно здесь можно упустить все шансы, даже имея безупречное резюме. Как пишет CNBC, у каждого менеджера по найму есть несколько собственных историй о том, как кто-то неординарно провалился на собеседовании, или даже на этапе рассмотрения резюме.

Например бывший рекрутер Amazon Линдси Мастейн однажды получила резюме, где на третьей странице было фото кандидата с ружьем. А бывшему рекрутеру Nvidia Стефани Факрелл один из кандидатов на собеседовании откровенно признался, что не очень заинтересован в этой работе, поскольку ждет потенциального предложения в другом месте.

Хотя приведенные примеры кажутся несколько экстремальным, есть более обычные ошибки на собеседовании, которые менеджеры по найму встречают чаще. Популярный рекрутинговый портал LinkedIn опросил более тысячи менеджеров по найму и составил некий топ из десяти главных ошибок кандидатов, из-за которых те проваливаются на собеседовании. Вот 10 ошибок, которые вспомнили большинство рекрутеров:

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опоздание на собеседование (53%),

использование нецензурной лексики или ругани (52%),

отсутствие заинтересованности в обсуждаемой должности (51%),

частые отвлечения на телефон во время собеседования (50%),

неподходящая одежда (46%),

неготовность ответить на основные вопросы (38%),

жалобы на предыдущих работодателей (32%),

отсутствие вопросов об обсуждаемой работе или самой компании (25%),

отсутствие знаний о компании-работодателе (21%),

не отправлена благодарность за встречу после собеседования (16%).

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