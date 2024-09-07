Собеседование - ключевой этап процесса устройства на работу. Именно здесь можно упустить все шансы, даже имея безупречное резюме. Как пишет CNBC, у каждого менеджера по найму есть несколько собственных историй о том, как кто-то неординарно провалился на собеседовании, или даже на этапе рассмотрения резюме.
Например бывший рекрутер Amazon Линдси Мастейн однажды получила резюме, где на третьей странице было фото кандидата с ружьем. А бывшему рекрутеру Nvidia Стефани Факрелл один из кандидатов на собеседовании откровенно признался, что не очень заинтересован в этой работе, поскольку ждет потенциального предложения в другом месте.
Хотя приведенные примеры кажутся несколько экстремальным, есть более обычные ошибки на собеседовании, которые менеджеры по найму встречают чаще. Популярный рекрутинговый портал LinkedIn опросил более тысячи менеджеров по найму и составил некий топ из десяти главных ошибок кандидатов, из-за которых те проваливаются на собеседовании. Вот 10 ошибок, которые вспомнили большинство рекрутеров:
- опоздание на собеседование (53%),
- использование нецензурной лексики или ругани (52%),
- отсутствие заинтересованности в обсуждаемой должности (51%),
- частые отвлечения на телефон во время собеседования (50%),
- неподходящая одежда (46%),
- неготовность ответить на основные вопросы (38%),
- жалобы на предыдущих работодателей (32%),
- отсутствие вопросов об обсуждаемой работе или самой компании (25%),
- отсутствие знаний о компании-работодателе (21%),
- не отправлена благодарность за встречу после собеседования (16%).
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