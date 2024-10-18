Эти 7 вопросов могут поставить в тупик даже самого опытного специалиста.

Многие из нас сталкивались с ситуацией на собеседовании, когда рекрутер задает вопрос, который заводит в тупик. Как пишет Рейчел Вэллз в статье для Forbes, даже самые опытные и квалифицированные специалисты могут попасть в такую ситуацию. Это не говорит о вашей некомпетентности, а скорее о высоком уровне беспокойства.

Ниже приведены 7 самых каверзных вопросов, которые вы можете получить на собеседовании, а также советы, как правильно на них отвечать.

1. Расскажите о себе

Сложность ответа на этот вопрос заключается в том, что он открытый – не совсем понятно, с чего начинать.

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В ответе на такой вопрос лучше сосредоточиться на основных моментах вашего профессионального пути (ваши навыки и достижения), при этом лучше отвечать кратко и связать описание работы и характеристики с вашими карьерными целями.

2. Какая ваша самая большая слабость?

Чтобы эффективно ответить на этот вопрос, сосредоточьтесь на выборе слабости, которая не является решающим фактором, но демонстрирует, что вы в настоящее время работаете над ней, чтобы превратить ее в силу. Это может быть пробел в знаниях или навыках, и вы можете рассказать о том, как вы проактивно решили обучиться этому, пройдя курс обучения.

3. Почему мы должны нанять именно вас?

Адаптируйте свой ответ в соответствии с потребностями компании, и укажите, как конкретные навыки, опыт и даже связи в вашей сети соответствуют долгосрочным целям компании и описанию работы.

4. Где вы видите себя через пять лет?

Задавая этот вопрос, работодатели не только заинтересованы в оценке ваших амбиций, но и хотят определить, будете ли вы идеальным кандидатом для компании в долгосрочной перспективе.

Поэтому, когда вам задают этот вопрос, будьте осторожны, чтобы объединить свои амбиции с амбициями организации. Если вы хотите получить повышение до руководящей должности в течение двух лет, четко скажите об этом, но обязательно подчеркните, какой вклад вы внесете в стратегию компании.

5. Расскажите о случае, когда вы потерпели неудачу.

Рассказ о реальной неудаче, о том, чему вы научились в результате этого опыта, и о том, как вы выросли и применили этот урок для улучшения, демонстрирует, что вы обладаете высоким уровнем эмоционального интеллекта, установкой на рост и устойчивостью — важнейшими качествами для профессионалов.

6. Почему вы хотите уйти с текущей работы?

При ответе на этот вопрос у вас может возникнуть соблазн пожаловаться на своего текущего работодателя, однако это покажет вас непрофессионалом и поставит под сомнение вашу этику как работника.

Вместо этого сформулируйте свой ответ вокруг поиска новых возможностей для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице, стремления узнать что-то новое или осознания того, что эта роль/работодатель вам не подходят.

7. Опишите случай, когда...

Любой вопрос на собеседовании, который начинается со слов "Расскажите мне о случае" или "Опишите время, когда", призван подчеркнуть ваши способности и навыки в отношении компетенций, требуемых для данной должности.

Чтобы ответить на вопросы в этой категории, используйте метод STAR (структурируя пример, который вы приводите, вокруг ситуации, задачи, действия, результата и вашего личного размышления о том, что можно было бы сделать лучше.

Ранее УНИАН рассказывал о топ-10 ошибок на собеседовании, по мнению рекрутеров.

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