Они столкнулись с нехваткой работников в определенных сферах.

В Украине появилась огромная группа людей, которые фактически вычеркнуты с рынка труда. Речь идет о мужчинах, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах.

Об этом в интервью Украинскому радио рассказал основатель рекрутингового агентства "Борщ", ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко. По его словам, сейчас работодатели испытывают недостаток людей тех специальностей, которые обычно занимали физически крепкие мужчины:

"Это прежде всего грузчики, которые работают руками и выполняют физически тяжелую работу. Этих людей сейчас практически нет. Их очень берегут. Работодатели очень любят людей, которые имеют отсрочки от призыва или в силу разных обстоятельств не попадают под призыв".

Эксперт напомнил, что около миллиона мужчин присоединились к Силам обороны, около пяти миллионов человек выехали за границу, а еще часть украинцев ушли с легального рынка труда и работают нелегально.

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Рынок труда в Украине

Ранее в Министерстве экономики заявили, что около восьми миллионов украинцев официально являются безработными. Они отметили, что наблюдают дефицит кадров во всех сферах.

В конце сентября сообщалось, что минимальный размер пособия по безработице вырастет с 2500 до 3000 гривен, однако не для всех людей.

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