Разбитые головы в статуях могут быть не всегда несчастным случаем.

Обычно музеи во время выставки пытаются показать полностью произведение искусства того или иного художника. К примеру, редко можно увидеть картину, где нет половины полотна. Однако когда речь идет о древнеримских статуях, которые немного сломаны, то это считается нормой, пишет Live Science.

Поэтому многих интересует вопрос, почему же так много римских статуй не имеют голов. По словам профессора классики и истории искусства в Бруклинском колледже и Городском университете Нью-Йорка Рэйчел Куссер, ответ на этот вопрос требует определенной "археологической криминалистической работы".

"Вы пытаетесь посмотреть на контекст скульптуры; вы пытаетесь посмотреть на сам излом. Вы думаете о паттернах, которые вы видели в других скульптурах", - отметила она. Видео дня

Несмотря на то, что невозможно точно узнать, почему статуя потеряла голову, такие подсказки помогли археологам определить несколько распространенных причин.

Куссер считает, что первой причиной является то, что шея - это естественное слабое место человеческого тела. Когда статуя падает после многих лет экспонирования, ее перевозят по всему миру или передают от одного владельца к другому. Из-за чего шея, как правило, является первым местом, которое ломается.

Однако разбитые головы могут быть не всегда несчастным случаем. Иногда римляне специально разбивали собственные статуи.

"В процессе, который назывался "damnatio memoriae", римский сенат мог проголосовать за осуждение памяти особо нелюбимого императора после его смерти. Если голосование было положительным, сенат вычеркивал имя императора из документации, конфисковывал его имущество и портил его портреты и статуи", - говорится в материале.

Куссер отмечает, что печально известный император Нерон был одним из примеров этого, ведь многие его портреты были повреждены или переделаны.

В то же время куратор античности в Музее Пола Гетти в Лос-Анджелесе Кеннет Лапатин говорит, что римские скульпторы иногда намеренно создавали свои статуи со съемными головами, которые "выскакивали" из шеи. По его словам, это позволяло использовать различные материалы для тела и лица, а также иметь разных скульпторов, которые работали над одной статуей.

В свою очередь Лапатин отметил, что в современном мире головы статуй снимают только в редких случаях.

"Римские скульптуры приносят большие деньги на рынке антиквариата, и нечистые на руку арт-дилеры поняли, что могут заработать больше денег, продавая два артефакта вместо одного - поэтому они сами обезглавливали статуи", - рассказывают в Live Science.

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