Кошки – поистине удивительные создания. Они самодостаточны, но в то же время очень привязываются к своим хозяевам. Бывает, что кошка лезет целоваться со "своим" человеком или трогает лапами его лицо. Причин может быть довольно много, и УНИАН поможет во всем разобраться.
Что означает, когда кот лезет в лицо
Есть несколько причин, почему кошки лезут вам в лицо и пристально смотрят, говорят ветеринары. Ресурс Catster отмечает, что это может случаться из-за того, что питомец проголодался. Особенно часто это происходит по утрам – так кот намекает, что вам пора просыпаться и покормить его.
Но есть и другие объяснения, почему кошка лезет лапами в лицо:
- Ваш кот хочет побыть один. Хотя кошки любят внимание и наслаждаются вашим обществом, они также ценят свое личное пространство. Так что если вы играли с любимцем, и он поставил вам лапу на лицо, наверняка он хочет побыть в одиночестве.
- Ваш кот хочет, чтобы его погладили. Пушистик может лезть в лицо своего человека, если жаждет внимания. Иногда коты делают это ближе к ночи, намекая, что еще не получили от вас порцию обнимашек.
- Ваш кот вам доверяет. Если ваш питомец кладет лапу вам прямо на рот, это может быть свидетельством того, насколько он вам доверяет.
Это основные причины, почему кошки лезут к человеку в лицо. Далее разберемся, почему коты облизывают своих хозяев.
Почему кот лижет лицо хозяину
Облизывания для котов – еще более интимный жест, чем прикосновения к лицу хозяина. По данным ресурса Catster, так пушистики могут проявлять свою привязанность. Вспомните, как мамы-кошки ухаживают за своими котятами, облизывая их. Такое поведение коты порой переносят во взрослую жизнь.
Еще одна причина, почему кошка лижет нос хозяину, заключается в том, что она хочет вас "пометить". Коты – собственники, и они могут облизывать вас, чтобы поделиться запахом и отметить как "своего" человека.
Также такое поведение может свидетельствовать о проблемах со здоровьем у любимца. Так что если вы заметили, что ваш питомец стал облизывать вас или вещи гораздо чаще, чем обычно, лучше посетить ветеринара.
А вот в народе верят, что облизывание со стороны кошки сулит неприятности. Если вы заметили, что кошка лижет лицо, примета говорит, что вам могут предстоять хлопоты и тревоги.