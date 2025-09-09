Важно помнить, что хотя кошки любят внимание и наслаждаются вашим обществом, они также ценят свое личное пространство.

Кошки – поистине удивительные создания. Они самодостаточны, но в то же время очень привязываются к своим хозяевам. Бывает, что кошка лезет целоваться со "своим" человеком или трогает лапами его лицо. Причин может быть довольно много, и УНИАН поможет во всем разобраться.

Что означает, когда кот лезет в лицо

Есть несколько причин, почему кошки лезут вам в лицо и пристально смотрят, говорят ветеринары. Ресурс Catster отмечает, что это может случаться из-за того, что питомец проголодался. Особенно часто это происходит по утрам – так кот намекает, что вам пора просыпаться и покормить его.

Но есть и другие объяснения, почему кошка лезет лапами в лицо:

Видео дня

Ваш кот хочет побыть один . Хотя кошки любят внимание и наслаждаются вашим обществом, они также ценят свое личное пространство. Так что если вы играли с любимцем, и он поставил вам лапу на лицо, наверняка он хочет побыть в одиночестве.

. Хотя кошки любят внимание и наслаждаются вашим обществом, они также ценят свое личное пространство. Так что если вы играли с любимцем, и он поставил вам лапу на лицо, наверняка он хочет побыть в одиночестве. Ваш кот хочет, чтобы его погладили . Пушистик может лезть в лицо своего человека, если жаждет внимания. Иногда коты делают это ближе к ночи, намекая, что еще не получили от вас порцию обнимашек.

. Пушистик может лезть в лицо своего человека, если жаждет внимания. Иногда коты делают это ближе к ночи, намекая, что еще не получили от вас порцию обнимашек. Ваш кот вам доверяет. Если ваш питомец кладет лапу вам прямо на рот, это может быть свидетельством того, насколько он вам доверяет.

Это основные причины, почему кошки лезут к человеку в лицо. Далее разберемся, почему коты облизывают своих хозяев.

Почему кот лижет лицо хозяину

Облизывания для котов – еще более интимный жест, чем прикосновения к лицу хозяина. По данным ресурса Catster, так пушистики могут проявлять свою привязанность. Вспомните, как мамы-кошки ухаживают за своими котятами, облизывая их. Такое поведение коты порой переносят во взрослую жизнь.

Еще одна причина, почему кошка лижет нос хозяину, заключается в том, что она хочет вас "пометить". Коты – собственники, и они могут облизывать вас, чтобы поделиться запахом и отметить как "своего" человека.

Также такое поведение может свидетельствовать о проблемах со здоровьем у любимца. Так что если вы заметили, что ваш питомец стал облизывать вас или вещи гораздо чаще, чем обычно, лучше посетить ветеринара.

А вот в народе верят, что облизывание со стороны кошки сулит неприятности. Если вы заметили, что кошка лижет лицо, примета говорит, что вам могут предстоять хлопоты и тревоги.

Вас также могут заинтересовать новости: