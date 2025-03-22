Микропластик дает бактериям невиданную защиту, в результате которой они становятся практически неуязвимыми перед антибиотиками. Ученые рассказали, к чему это может привести.

Оказывается микропластик наносит вред Земле больше, чем мы знаем. Ученые обнаружили, что эти крошечные пластиковые частицы не только способствуют загрязнению, но и росту числа бактерий, устойчивых к лекарствам.

Исследователи Бостонского университета обнаружили, что бактерии, подвергшиеся воздействию микропластика, выработали устойчивость к антибиотикам, спасающим жизни, пишет Interesting Engineering.

Это представляет серьезную угрозу, особенно в перенаселенных районах, таких как поселения беженцев, где скапливаются пластиковые отходы, а бактериальные инфекции распространяются легче.

Видео дня

Бактерии могут стать устойчивыми к антибиотикам по многим причинам, включая чрезмерное использование лекарств. Но их окружение также играет большую роль. Исследователи проверили, как распространенная бактерия E. coli, реагирует на воздействие микропластика в закрытой среде.

"Пластик обеспечивает поверхность, к которой бактерии прикрепляются и колонизируют", - объяснил Нил Гросс, ведущий автор исследования.

Бактерии создают биопленку, как только прикрепляются к любой поверхности. Эта биопленка действует как щит, защищая их от негативного внешнего воздействия. Хотя бактерии могут выращивать биопленки на любой поверхности, Гросс обнаружил, что на микропластике этот процесс усиливается.

Когда были введены антибиотики, улучшенная биопленка блокировала лекарство, не давая ему убивать бактерии.

"Мы обнаружили, что биопленки на микропластике, по сравнению с другими поверхностями, такими как стекло, намного прочнее и толще, как дом с тоннами изоляции", - прокомментировал открытие Гросс.

Ученые проводили эксперимент несколько раз, пробуя разные комбинации антибиотиков на разных типах материалов, но уровень устойчивости к антибиотикам на микропластике неизменно оставался очень высоким.

"Присутствие пластика делает гораздо больше, чем просто предоставляет поверхность для прилипания бактерий - на самом деле он приводит к развитию резистентных организмов", - пояснил Мухаммад Заман, профессор инженерного колледжа Бостонского университета.

Теперь исследователи планируют расширить свою работу, чтобы выяснить, как их выводы связаны с реальными условиями. В частности, ученые планируют провести исследование в лагерях для беженцев, а также выяснить, каким образом бактерии так прочно прикрепляться к пластику.

Но уже сейчас ученые полагают, что адаптивная природа пластика может способствовать процветанию бактерий, хотя точный процесс остается неясным. Одна из теорий, по словам исследователей, заключается в том, что пластик отталкивает воду, что облегчает прикрепление бактерий. Со временем пластик впитывает влагу, что может позволить микропластику впитывать антибиотики до того, как они достигнут бактерий. Исследователи также обнаружили, что даже после удаления микропластика бактерии сохранили способность образовывать более прочные биопленки.

Другие новости о загрязнении Земли

Недавно ученые выяснили, что крошечные пластиковые фрагменты, образующиеся в результате распада более крупного пластика, проникли практически во все уголки земного шара.

Их находят в самых глубоких океанических впадинах, в тканях морских организмов, от планктона до китов, и даже в воздухе и снегу отдаленных горных вершин и даже в мозге человека.

Вас также могут заинтересовать новости: