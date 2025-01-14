Рассказываем, когда ставить телефон на зарядку, чтобы продлить ресурс аккумулятора.

Когда нужно ставить телефон на зарядку? Оказывается, об этом многие не знают. Но если соблюдать довольно простые правила, то это поможет продлить жизнь смартфона. Рассказываем, со скольки процентов можно заряжать телефон, чтобы он прослужил долго.

Как правильно заряжать телефон, чтобы не испортить батарею

У любого мобильного изнашивается батарея и начинает все хуже держать заряд. Особенно это заметно в зимнюю пору, когда на морозе заряд моментально опускается на минимальное значение. Но этот процесс можно немного отодвинуть по времени - если правильно заряжать гаджет.

Есть несколько правил, как заряжать телефон, чтобы продлить ресурс аккумулятора:

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не заряжайте телефон, если его корпус горячий (например, нагрелся после долгого разговора) или сильно охлажденный (например, вы пришли с мороза) - температура мобильного должна быть комнатной;

нельзя заряжать телефон, если батарея показывает 100% - это сильно изнашивает ее, то есть, на ночь заряжаться телефон не ставим;

не следует допускать, чтобы заряд садился ниже 20% - так можно будет избежать нагрузки на аккумулятор;

не допускайте также, чтобы телефон разряжался вообще "в ноль" - если часто заряд будет на ноле, то батарея станет хуже держать;

не держите телефон разряженным "в ноль" очень долго - есть вероятность, что после этого включить его сможет только мастер.

Не забывайте, что заряжать телефон лучше всего "родной" зарядкой или хотя бы заводской.

Как лучше заряжать телефон

Телефон нужно ставить на зарядку, если батарея показывает 20%. Заряжать гаджет следует так, чтобы заряд держался на уровне 50-60% - если нужно, то заряжайте периодически, короткими зарядками.

Если говорить о том, когда ставить айфон на зарядку, то производитель рекомендует держать заряд в районе 40-80%. Кроме этого, раз в месяц телефоны с ОС iOS советуют разряжать до ноля и заряжать до 100%. Кстати, по уверениям все того же производителя, айфон можно оставлять заряжаться на ночь - по достижению заряда в 100% он прекращает зарядку. Но, как говорилось ранее, лучше, чтобы заряд был не более 80%, поэтому оставлять телефон заряжать на ночь все-таки не имеет смысла.

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