Сливочное масло безопасно для кошек, но есть важный момент.

Некоторые эксперты утверждают, что кошкам нужно есть масло, поскольку оно помогает им откашливать комки шерсти. Другие же заявляют, что масло для домашних любимцев вредно, поскольку у них непереносимость лактозы.

На самом деле, пишет портал Catster, кошки могут есть масло, но не слишком много. Сливочное масло безопасно для кошек, и они не заболеют и не умрут, если съедят масло, которое вы оставили на столе. И нет, они не подавятся комком шерсти, если вы не будете кормить их маслом. Проблема кошек, поедающих масло, заключается в избытке калорий, а не в непереносимости лактозы или образовании комков шерсти.

Эту информацию изданию подтвердила ветеринар Паола Куэвас.

Кошки любят жирную пищу, в том числе молочные продукты, — вот почему ваша кошка может заинтересоваться маслом. Однако нельзя доверять кошкам в их собственном выборе питания. Они будут охотиться за всем, что вкусно. То, что ест ваша кошка, не является показателем того, что ей полезно.

Также, многие кошки, даже те, кто любит молочные продукты, страдают непереносимостью лактозы. Если вы накормите маслом такую кошку, это может привести к расстройству желудка, диарее и рвоте.

Однако некоторые кошки сохраняют способность переваривать лактозу по мере взросления. К тому же, сливочное масло содержит очень мало лактозы. Так что даже кошка с непереносимостью лактозы может съесть немного масла или сыра, без особого дискомфорта.

В то же время ветеринары предупреждают: сливочное масло — это человеческая еда. У кошек другие пищевые потребности.

Помогает ли сливочное масло при образовании комков шерсти?

Возможно, вы слышали, что если дать кошке немного растопленного масла, это поможет смазать горло и облегчить откашливание. До сих пор нет единого мнения, правда ли это, но в большинстве случаев это не нужно.

Если у вашей кошки часто откашливаются комки шерсти, вам следует пересмотреть ее рацион. Переведите её на влажный корм с высоким содержанием клетчатки. Также следует регулярно расчёсывать кошку и внимательно следить за её поведением, так как в состоянии стресса кошки склонны к чрезмерному вылизыванию.

Ранее эксперты развеяли популярный миф о том, что кошки боятся огурцов.

