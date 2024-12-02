Эти согревающие супы вкусны и не влияют на уровень сахара в крови.

Зима – это время горячих насыщенных супов, которые отлично согреют в холодную погоду. Кроме того, как пишет Eatingwell, суп может стать полезным дополнением вашего рациона, в частности, помочь контролировать уровень сахара в крови. Многие супы содержат полезные для здоровья ингредиенты, такие как белок, клетчатка и антиоксиданты, а также содержат мало насыщенных жиров, что важно, поскольку сердечные заболевания тесно связаны с диабетом.

1. Чечевичный суп

Чечевичный суп богат клетчаткой и растительным белком, но содержит меньше насыщенных жиров, говорит Вандана Шет, RDN, CDCES, эксперт по растительным продуктам и диабету.

Исследования показали, что чечевица особенно эффективна для стабилизации уровня сахара в крови. Так, по данным одного из исследований, употребление 110-граммовой порции (около 1 стакана) вареной чечевицы снижает уровень сахара в крови после еды на целых 20%.2

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2. Суп минестроне

Суп минестроне богат клетчаткой и содержит овощи и растительный белок, говорит Джессика ДеГор, сертифицированный диетолог и сертифицированный специалист по уходу и образованию при диабете. Эти качества делают его хорошим выбором при попытке контролировать уровень сахара в крови.

Если вас беспокоят углеводы в пасте в традиционном минестроне, ДеГор предлагает выбирать макароны из цельной пшеницы для получения дополнительной клетчатки или заменять макароны на другие цельные зерна.

3. Чили

Алисса Пачеко, сертифицированный диетолог и владелица The PCOS Nutritionist, особенно рекомендует белый куриный суп чили. "Благодаря курице и бобам он полон белка и клетчатки, что позволяет поддерживать уровень сахара в крови на более стабильном уровне, что позволит вам чувствовать себя более сытыми", — говорит она.

4. Овощной суп-пюре

От брокколи до томатов или моркови — варианты овощных супов-пюре безграничны. При этом такие супы не только просты в приготовлении, но и полезны для контроля уровня сахара в крови, поскольку они богаты клетчаткой и антиоксидантами, борющимися с воспалением. Кроме того, они, как правило, содержат меньше углеводов. Многие овощные супы также богаты питательными веществами, поддерживающими иммунитет, такими как витамины А и С.

5. Куриный суп

Куриный суп является хорошим вариантом для укрепления вашей иммунной системы, а также его легко сделать низкоуглеводным. Джина Джонс, сертифицированный диетолог, владелица Gina Jones Nutrition, рекомендует использовать костный бульон, чтобы повысить уровень белка, витаминов и минералов.

Также, по ее словам, из всех вариантов куриного супа куриный овощной суп — лучший выбор для диабетиков: "Белок из куриного бульона и курицы помогает сытости и регуляции сахара в крови. Некрахмалистые овощи (например, морковь, зелень, сельдерей) помогают обеспечить организм дополнительными питательными веществами и клетчаткой, что подавляет тягу к еде и улучшает чувство сытости и регуляцию уровня сахара в крови".

Как выбрать суп при диабете – полезные советы

1. Добавьте клетчатку - она делает супы более сытными, замедляя пищеварение, что позволяет глюкозе усваиваться более постепенно. Она также поддерживает более здоровый микробиом кишечника, который играет ключевую роль в здоровье иммунитета. Выбирайте рецепты супов с большим количеством овощей или бобовых.

2. Контролируйте уровень соли.

3. Низкое содержание насыщенных жиров. "Выбирайте супы с низким содержанием насыщенных жиров, чтобы поддерживать здоровье сердца, что также важно для людей с диабетом", — говорит Шет. Супы на основе бульона, как правило, содержат меньше насыщенных жиров, чем супы на основе сливок.

Ранее УНИАН публиковал рецепт грибного крем-супа от Джейми Оливера, а также необычного супа с жареной фетой и болгарским перцем.

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