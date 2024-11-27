Несмотря на большое содержание холестерина, эксперты считают, что большинство людей могут есть 1-2 яйца в день.

Недавно ученые обнаружили связь между потреблением яиц и лучшей семантической памятью, а также исполнительными функциями у женщин. Об этом говорится в соответствующем исследовании, передает Health.

"Предыдущая литература о связи уровня холестерина в рационе с когнитивными функциями противоречива: одни исследования показывают отрицательный эффект, другие - положительный, а третьи - отсутствие эффекта", - отметила в интервью изданию доктор философии, главный автор исследования и профессор Школы общественного здоровья и кафедры семейной медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Донна Криц-Силверштейн.

Чтобы проверить влияние яиц на когнитивные функции, ученые собрали данные о 890 взрослых (357 мужчин и 533 женщины). Все участники были старше 55 лет.

Видео дня

"Потребление яиц участниками оценивалось в период с 1988 по 1991 год с помощью анкетирования по частоте употребления пищи. В те же годы исследователи также проводили тесты, оценивающие глобальные когнитивные функции, такие как речь, ориентация, внимание, память, исполнительная функция, гибкость ума и зрительно-моторное отслеживание", - подчеркнули в материале.

Поэтому исследователям удалось обнаружить, что 14% мужчин и 16,5% женщин заявили, что никогда не ели яиц. В то же время 7% мужчин и почти 4% женщин сообщили, что едят яйца более 5 раз в неделю.

После исследования данные показали, что женщины, которые ели больше яиц, имели меньшее ухудшение показателей свободного владения языком, оценивающих семантическую память и исполнительную функцию.

Хотя ученые не обнаружили подобных ассоциаций у мужчин, "как для мужчин, так и для женщин потребление яиц не было связано с ухудшением ни одного из показателей когнитивных функций, которые мы использовали, что позволяет предположить, что потребление яиц может играть определенную роль в поддержании когнитивных функций", отметила Криц-Силверштейн.

Кроме того, исследование предполагает, что употребление яиц может быть хорошим способом поддержания когнитивных функций. Несмотря на то, что яйца имеют плохие отзывы из-за высокого содержания холестерина, эксперты уверяют, что большинство людей могут потреблять одно-два яйца в день без вреда для здоровья сердца.

Однако не только яйца могут поддерживать когнитивные функции.

"Продукты, богатые антиоксидантами, такие как ягоды, шпинат и орехи, помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом, которые могут ускорить старение и нейродегенеративные заболевания. Куркума может быть особенно полезной для памяти и роста новых клеток мозга", - отметила для издания Health Эми Дэвис, зарегистрированный диетолог Amy Davis Nutrition.

Также было доказано, что средиземноморская диета помогает замедлить когнитивное снижение, отметила зарегистрированный диетолог Линдси Малоун.

Какие еще продукты полезны для здоровья

Ранее диетологи назвали 8 преимуществ батата для здоровья. По их словам, в частности этот овощ помогает обеспечить организм энергией, является полезным для кишечника и вашего сердца.

Также диетолог рассказала, что может лечить куркума. По ее словам, эта специя может снять воспаление после того, как вы поедите острую пищу, из-за чего повышается кровяное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: