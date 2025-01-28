Президент Франции объявил о масштабной реконструкции самого посещаемого музея в мире.

Картину итальянского художника Леонардо да Винчи под названием "Мона Лиза" ("Джоконда"), написанную примерно в 1503 году, переместят в специально созданное выставочное пространство в парижском музее Лувр. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, представив масштабные планы по реконструкции крупнейшего и самого посещаемого музея мира, пишет Forbes.

Выступая перед самой "Джокондой", Макрон также объявил, что в восточной части фасада Лувра будет создан новый вход. Это должно облегчить проблему переполненности музея, который ежегодно принимает почти девять миллионов посетителей.

Стеклянная пирамида Лувра, служащая входом в музей, была разработана архитектором Бэй Юймином в 1980-х годах во время последней крупной реконструкции музея. Она была рассчитана на поток посетителей в два раза меньше текущего. В настоящее время музей уже установил дневной лимит посещений в 30 000 человек.

Видео дня

СМИ пишет, что 80 процентов посетителей приходят именно для того, чтобы увидеть шедевр Леонардо да Винчи — картину, которая стала настоящим магнитом для туристов.

Другие новости о музейных экспонатах, известных на весь мир

Ранее УНИАН сообщал, что ученые раскрыли секреты "самой важной мозаикой римской эпохи". Древние ремесленники уделяли особое внимание лицу Александра. Оно состоит из нескольких оттенков розовых тессер с заметными изменениями в эффектах люминесценции, вероятно, связанных с различным химическим составом тессер.

По их мнению, такие детали объясняют, почему это "возможно, самое знаковое и известное представление его лица в древнем искусстве".

Кроме того, на странице 1000-летнего Голубого Корана нашли секретный текст. Эта рукопись девятого века славится своими страницами из овчины, окрашенными в цвет индиго, золотой куфической каллиграфией и серебряными украшениями.

Вас также могут заинтересовать новости: