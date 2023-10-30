Лингвист объяснил, как определять род существительное иноязычного происхождения.

Известный учитель украинского языка Александр Авраменко разобрал популярную речевую ошибку, которую допускала, в частности, певица Оля Полякова, когда говорила "бричка, у якій бігає маленька поні".

"Сегодня будем изучать язык на чужих ошибках. И в эпицентре нашего внимания будет Оля Полякова, которая едва ли не ежедневно радует нас своими успехами в изучении языка. ... "Бричка, у якій бігає маленька поні". Нет, не "маленька", а "маленький поні". И нет разницы, какого пола животное", - отметил языковед.

Лингвист объяснил, что если существительное иноязычного происхождения не меняется по падежам, его род определяют по определенным правилам.

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"Внимание, правило таково: если существительное иноязычного происхождения не меняется по падежам, то его род определяют так: людей – по полу ("міс", "леді" – женского рода; "денді, мачо" – мужского). А вот животные только мужского рода. "Яскравий какаду", "швидкий кенгуру", "смішний шимпанзе", "маленький поні". А вот неодушевленные – среднего рода. "Жовте таксі", "цікаве хобі", "українське бароко", - объчснил он.

Говорим на украинском правильно - советы Авраменко

Ранее один из самых известных учителей Украины объяснил, когда в украинском языке стоит употреблять глагол "мусити", а когда - "мати".

Также Авраменко объяснил, как на украинском правильно сказать "дай мне покой".

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