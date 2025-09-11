Эти два вида шоколада имеют разное содержание какао и сахара, поэтому именно этим обусловлено их влияние на организм.

Частью здорового образа жизни можно сделать даже употребление сладостей, в частности шоколада. Prevention пишет, что главное при этом - правильно выбрать вид: темный или молочный.

Издание описало пищевые различия этих двух видов, чем они полезны, а также какие существуют риски употребления шоколада.

По словам шоколатье Джонатана Грэма, разница между этими видами заключается в трех ингредиентах: какао, сухое молоко и сахар.

Молочный шоколад содержит 20-40% какао, молочные сухие вещества (они придают нежную текстуру) и обычно немного больше сахара. Темный шоколад имеет более 50% какао, не содержит молочных примесей и в нем меньше сахара.

Пищевая ценность темного шоколада (70-85% какао, 28 г):

170 калорий;

2 г белка;

12 г жира;

13 г углеводов;

7 г сахара;

Пищевая ценность молочного шоколада (37 г - маленькая плитка):

202 калории;

2 г белка;

12 г жира;

22 г углеводов;

21 г сахара.

Преимущества и возможные недостатки темного шоколада

Польза темного шоколада обусловлена нутриентами, которые содержит какао. Чем выше его содержание - тем лучше. Наиболее полезен шоколад с содержанием какао 70% и более, говорит зарегистрированный диетолог Кэтлин Гарсия-Бенсон.

"Темный шоколад, как правило, богат полифенолами, такими как флавоноиды, которые поддерживают противовоспалительную среду", - пояснила зарегистрированный диетолог-нутрициолог из Сан-Франциско Диана Хан.

Она добавила, что эти мощные растительные соединения поддерживают многие процессы в организме, в частности здоровье сердца, функцию мозга и уровень сахара в крови.

Исследование 2024 года показало, что у людей, которые потребляли темный шоколад с содержанием какао более 70%, снижались общий холестерин, липопротеиды низкой плотности (ЛПНП, или плохой холестерин), уровень глюкозы в крови натощак и артериальное давление. Еще одно исследование показало, что темный шоколад оптимизирует функцию мозга, облегчая выполнение сложных когнитивных задач.

"Темный шоколад является хорошим источником минералов, таких как магний, железо и цинк", - рассказала Гарсия-Бенсон.

По ее словам, иногда темный шоколад также может содержать кофеин и теобромин. Хотя теобромин, как было доказано, улучшает когнитивные функции и потенциально обладает нейропротекторным действием, он также может действовать подобно кофеину. Поэтому тем, у кого чувствительность к кофеину, Гарсия-Бенсон советует об этом помнить.

Преимущества и возможные недостатки молочного шоколада

"Молочный шоколад содержит небольшое количество антиоксидантов и минералов, хотя и значительно меньше, чем тёмный", - говорит Гарсия-Бенсон.

В нем содержание какао уменьшили, но добавили сухие молочные вещества, чтобы сделать продукт более сладким и приятным на вкус.

"Некоторые бренды с более высоким содержанием какао, ближе к 40%, и более низким содержанием сахара, могут предложить умеренную пользу для здоровья, ближе к темному шоколаду", - отметила Гарсия-Бенсон.

Хотя более высокое содержание сахара в молочном шоколаде в основном является негативным моментом, он делает шоколад более вкусным для большинства людей. Поэтому, если вам очень хочется шоколада, вы можете удовлетворить свою тягу к сладкому только одним-двумя кусочками. Темный шоколад менее сладкий и более горький, поэтому он может быть не таким сытным и заставить вас позже вернуться на кухню в поисках других сладостей.

Какой шоколад выбрать при похудении

"Темный шоколад обычно является более питательным вариантом из-за более высокого содержания какао и более низкого содержания сахара", - говорит Гарсия-Бенсон.

Однако и темный шоколад, и молочный, считаются калорийными, поэтому важна умеренность.

"Для контроля веса ключевым является контроль порций и общий режим питания", - добавила эксперт.

Ранее УНИАН писал, как понять, что вы едите слишком много сладкого. Самыми распространенными и очевидными признаками избыточного количества сахара в вашем рационе являются увеличение веса, жир на животе, кариес и усталость. Однако есть менее очевидные признаки избытка сахара в рационе, но на них люди обычно обращают меньшее внимание. Это - чувство жажды, чрезмерное газообразование, отеки, высыпания, раздражительность и тому подобное.

