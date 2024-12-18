Повар рассказал, сколько времени требуется на разморозку при использовании каждого из методов.

Каждому человеку, который любит рыбу — особенно лосося, очень хотелось бы всегда иметь под рукой свежее филе, выловленное в дикой природе. Однако в основном мы сталкиваемся с замороженной рыбой, поэтому всегда нужно знать — как правильно ее разморозить.

Министерство сельского хозяйства США рекомендует размораживать замороженные продукты тремя способами: в холодильнике, холодной воде или микроволновой печи. Кулинар Рейчел Кнехт в своем материале для Simply Recipes подробнее остановилась на каждом из этих вариантов.

Как понять, что лосось разморожен?

Прежде чем рассказать о методах разморозки, нужно понять, как определить, разморожен ли лосось. Это можно проверить, попытавшись согнуть его. Если он остается прямым, значит, продолжайте размораживать. Если же филе прогибается посередине, то процесс разморозки закончился.

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Лучший способ разморозки: в холодильнике

Время: от 8 до 12 часов

За 8-12 часов до приготовления лосося переложите его из морозильной камеры в холодильник. Свежий лосось, который вы заморозили дома, можно хранить в пакете с зип-топом и размораживать в холодильнике как есть. Но лосось, который уже продавался замороженным, часто содержит инструкции по размораживанию в холодильнике на обратной стороне пакета.

"Чаще всего в инструкции говорится, что филе лосося нужно извлечь из вакуумной упаковки и переложить в контейнер для размораживания в холодильнике. Или же в инструкции может быть сказано, что нужно проткнуть индивидуальную упаковку вилкой, а не снимать ее. Независимо от этого, размораживающийся лосось нужно поместить в миску, чтобы собрать всю жидкость", - отмечает Кнехт.

Более быстрый способ: в холодной воде

Время: от 1 до 2 часов

Извлеките замороженного лосося из вакуумной упаковки и переложите в пакет с застежкой-молнией, выдавив из него как можно больше воздуха. Наполните миску холодной водой и погрузите в нее лосося. Чтобы пакет не всплывал, можно использовать тарелку. Установите таймер и проверьте рыбу через 30 минут. Если она все еще заморожена, слейте воду, наполните контейнер холодной водой и снова погрузите лосося в воду. Повторяйте процедуру до тех пор, пока лосось не разморозится.

Самый быстрый, но не самый лучший способ разморозки: в микроволновой печи

Время: от 2 до 4 минут

Микроволновая печь, безусловно, самый быстрый способ. Чтобы разморозить лосося в микроволновой печи, нужно всего лишь извлечь его из упаковки и положить на тарелку, безопасную для микроволновой печи. Затем выбрать функцию разморозки. Время, необходимой для разморозки, зависит, конечно же, от массы рыбы. Однако после такой процедуры готовить продукт нужно сразу же.

Ранее УНИАН сообщал, как лучше готовить лосось, по совету шеф-повара Майкла Хэндала. Особое внимание стоит уделить моменту — готовить рыбу кожей вверх или вниз.

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