"Який гарний вид із вікна" - думаешь, это верная фраза?

"Який гарний вид із вікна" - возможно, вы слышали в разговоре, или же сами комментировали красоту природы подобными фразами. Следует знать, что так говорить неправильно.

Да, слово "вид" является полноправным украинским словом, которое можно употреблять. Однако сам контекст и устаревшие языковые конструкции, которые пришли к нам из России, искажают его значение. В нашем языке есть три контекста для этого слова. Оно стало "центральным" на одном из уроков известного языковеда Украины Александра Авраменко.

Учитель подчеркнул, что слово "вид" можно вполне назвать многострадальным, ведь его очень часто неправильно переводят.

"Вид - то же, что и разновидность. Например, могут быть разные виды товаров, животных или растений", - пояснил языковед.

Он подчеркнул следующее: в разговоре - "вид із окна" слышится как "гарний різновид із вікна". Но вслушайтесь, неужто так правильно?

Авраменко говорит, что следует "вид" заменить на "краєвид". Помимо этого нюанса, есть еще одна проблема с этим словом. "Як отримати вид на проживання?" - еще одна "калька" с русского. Россияне говорят "вид на жительство", а мы это неверно переводим.

Украинцам правильно говорить именно "посвідка на проживання".

Итак, главный вывод этого урока: слово "вид" имеет как минимум три украинских соответствия - это "різновид", "краєвид" и "посвідка". Следует знать об этом, и строить свои предложения правильно.

Украинцы стремятся говорить на родном языке

Сейчас Украина пытается забыть как страшный сон почти все, что связано с Россией. Один из главных фундаментов развития нации - это ее язык, однако наше государство считается молодым - только в 1991 году оно получило независимость.

Поэтому некоторые украинцы до сих пор общаются на русском языке, хотя большинство пытается переучиться и понимает украинский. Согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг" (проведенного 17-18 августа 2022 года), 51% респондентов разговаривают дома на государственном. В то же время 76% опрошенных считают именно украинский язык своим родным.

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