Пресвитер православной церкви намекнул, что это звучит "кострубато".

"Как заменить слово "віруючий"?" - с таким вопросом обратился к известному филологу Александру Авраменко пресвитер (глава религиозной общины) Православной церкви Украины.

Об интересном случае языковед упомянул во время своего урока, сделав отдельную тему под запрос украинца. Собственно, мужчина, представившийся в сети как "Эйс Монт", написал языковеду:

"Віруючий". Як активний дієприкметник, звучить трохи кострубато і не зовсім по-українськи (на кшталт "завідуючий", "странствуючий", "поючий")".

Учитель подтвердил, что в нашем языке причастий с окончаниями "ючий" или "учий" - крайне мало, но даже таких следует избегать. То есть, мы должны меньше употреблять в языке такие формы слов, как "ідучий", "бігучий" и так далее, отметил Авраменко.

В то же время он привел мелодичные соответствия, которыми можно заменить слово "віруючий". Итак, человека, верующего в бога, называєм:

"Вірянин" або "вірянка";

"вірний" або "вірна";

"правовірний" або "правовірна".

Также можно применять описательную конструкцию: "людина, яка вірує".

Почему нельзя говорить "в області живота"

На одной из своих лекций Авраменко также рассказал о распространенной ошибке: часто, чтобы высказаться о плохом самочувствии, украинцы говорят "в області". Например, "болить в області живота", "болить в області горла" и тому подобное. Но так говорить - это еще один "гол" в ворота русского языка.

Учитель привел легкие примеры относительно того, как правильно высказаться о боли. Также Авраменко раскрыл нации старинное слово "кушнір" - его значение смотри здесь.

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