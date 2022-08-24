Также наблюдается резкое снижение потребления российского информационного контента среди украинцев – более 40% перестали смотреть российские сериалы, слушать музыку.

Растет количество тех граждан, которые чаще разговаривают на украинском дома, особенно за время полномасштабной войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 17-18 августа.

В частности, 51% опрошенных людей отметили, что разговаривают дома на украинском (в апреле 2022 года – 48%), треть – на двух языках, 13% – на русском. Более половины жителей юга и востока – двуязычные, около четверти – русскоязычные.

"Использование русского в быту уменьшилось примерно вдвое", - констатируют социологи.

При этом 76% опрошенных указали украинский язык как родной, 19% – русский, но 30% русскоязычных считают своим родным украинский.

По данным опроса, 86% считают, что украинский должен быть единственным государственным языком, а 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах, только 3% выступают за русский как второй государственный язык в Украине.

В группе "Рейтинг" сообщают, что более половины опрошенных до войны постоянно общались на украинском языке, четверть – иногда, каждый пятый – редко или никогда.

"За последние полгода количество тех, кто начал постоянно общаться на украинском, увеличилось до 64%. Иногда говорят на украинском – 24%, редко или никогда – 12%. Чаще начали использовать украинский жители юга и востока, переселенцы. 19% украинцев с начала войны перешли на постоянное или более частое использование украинского языка. Всего с начала войны 41% русскоязычных и двуязычных стали чаще говорить на украинском, из них 24% – постоянно, в 17% чаще", - отмечают социологи.

Также, по данным опроса, наблюдается резкое снижение уровня потребления российского информационного контента среди украинцев. Более 40% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы, еще четверть не смотрели раньше и сейчас не смотрят. В целом почти 70% не смотрели российские сериалы в течение последних полугода, и эта цифра выросла втрое. Только 15% продолжают смотреть российские сериалы по-прежнему.

Кроме того, более 40% опрошенных вообще перестали слушать русскую музыку, еще 18% не слушали раньше и сейчас не слушают. В целом почти 60% не слушали российскую музыку в течение последних полугода, и эта цифра выросла почти в пять раз. Только четверть продолжают слушать российскую музыку, как и раньше.

В группе "Рейтинг" добавили, что до начала полномасштабного вторжения чаще других российские сериалы смотрели старшие опрошенные, женщины, жители востока и юга, а музыку слушали молодежь и представители среднего поколения, мужчины.

"Сегодня российские сериалы несколько чаще других смотрят представители среднего поколения и женщины. Зато что касается музыки, то значительно отличаются в частоте потребления представители молодежи, среднего поколения и мужчины (треть в этих категориях в дальнейшем продолжают слушать музыку российских исполнителей)", - говорится в исследовании.

Как проводился опрос

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Опрошено 1000 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Как сообщал УНИАН, сегодня провозглашение независимости Украины поддержали 97% граждан, свидетельствуют результаты опроса. В группе "Рейтинг" отмечают, что по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97% по сравнению с 2012 годом – с 62 до 97%.

Вас также могут заинтересовать новости: