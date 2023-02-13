Подземное убежище Regan West было построено в 1963-1968 годах по настоянию НАТО.

В Дании с 13 февраля 2023 года впервые открыли для иностранных туристов в качестве музея знаменитый ядерный бункер, расположенный в лесном массиве Ролд Сков.

Как пишет SchengenVisaInfo, подземное убежище под названием Regan West было построено в период "холодной войны" в 1963-1968 годах по настоянию НАТО. Оно должно было вместить правительство Дании в случае ядерной войны.

Как поясняет директор музея Ларс Кристиан Норбах, бункер, который находился почти в 400 километрах от Копенгагена на глубине 60 метров под меловым холмом, должен был стать "последним оплотом" демократии в Дании.

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Однако, к счастью, убежище так и не использовалось по назначению, поэтому в 2003 году оно было выведено из эксплуатации, а его местонахождение было рассекречено в 2012 году. Десять лет спустя правительство Дании решило открыть этот бункер для публики.

Теперь у всех желающих будет возможность пройтись по длинным коридорам бункера, увидеть спальню, предназначенную для монарха, зал совещаний правительства, декор в стиле 1960-х годов и перекусить в местном кафе. Структура бункера сохранена в первозданном виде.

Как сообщается на сайте музея, Посещение музея холодной войны Regan Vest занимает около четырех часов. За это время посетители проходят примерно два километра, при этом им доступно только около 40% бункера. Входной билет обойдется в 260 датских крон (около 35 евро), а за 510 датских крон (около 68 евро) можно дополнительно получить обед в бункере в виде традиционных датских бутербродов "сморреброд".

Как сообщал УНИАН, в резиденции Санта-Клауса в городке Рованием в Лапландии (Финляндия) расположено бомбоубежище на случай ядерного удара, которое может приютить несколько тысяч человек.

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