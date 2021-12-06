Чем ближе вероломное вторжение украинских полчищ на мирно спящую российскую землю, тем больше нескрываемого фашизма проявляется в зверином оскале биндерствующих молодчиков киевской хунты, давно уже переплюнувших своих немецко-фашистских предшественников по уровню изуверства и кровавой коварности. Гитлеровское кодло в вышиванках открыто прет на Москву, а Москва как будто не готова...

Несколько дней назад в России скончалась знаменитая актриса Нина Ургант, и российская пресса решила об этом как-то сообщить. Первым делом, конечно, напрашивался заголовок "На Украине зубоскалят по поводу смерти актрисы Нины Ургант", но зубоскальство решили оставить на потом для закрепления успеха, а начать вот с чего: "Нас ждет огонь смертельный": не стало актрисы Нины Ургант". Получилось красиво. Для тех, кто в танке (а патриотическая Россия всегда в танке на Берлин через Киев), объяснили, что покойная когда-то пела песню про смертельный огонь и сомненья прочь в фильме про Вяликую Отечественную Войну, но заголовок уже жил своей жизнью, на глазах превращаясь в самосбывающееся пророчество... В России пахло уже Второй Вяликой Отечественной Войной - даже от некрологов.

Батальон "Азов" планирует захват Умани

Фашисты потирали руки. У фашистов была карта. Говорили, что это карта будущего вторжения России на территорию Украины вплоть до оккупации Киева, но в самой России знали, что на самом деле все наоборот. "Как минимум половину "карты вторжения" её авторы самым наглым образом скопировали с плана вторжения Гитлера, - заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?". С карты плана "Барбаросса", разумеется. Недаром перед тем, как устроить блокаду Петербурга и сожжение Москвы, украинский националистический батальон "Азов" планирует захват Умани, а "Умань - место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild?", риторически интересуется Мария Захарова, откровенно имея в виду недавно закупленную Украиной у Турции партию новеньких газенвагенов.

Ясно, на что намекает, что же тут неясного.

Так ли безнадежно положение Кремля перед силами украинских полчищ?

Что же может противопоставить полчищам лязгающих гусеницами газенвагенов Киева мирно спящая Россия? Увы, только лыжников и автоматчиков. Но так ли безнадежно положение Кремля перед превосходящими силами бездонных украинских полчищ?.. На днях очередной русский историк в очередной раз объяснил, что шансы, вообще-то, есть. "Основной расчёт Гитлера в войне с СССР состоял в том, что к декабрю (именно к декабрю, не странное ли совпадение с тем, что сейчас тоже декабрь? - Авт.) страна должна была исчерпать все ресурсы для сопротивления. Однако главная ошибка командования немецкой армии заключается в том, что эти расчёты были неверны. Немцы тогда не знали, что Сталин бросит в бой дивизии, состоявшие из слабо обученных новобранцев и не полностью укомплектованные вооружением и техникой", - объясняет историк. Эти-то неукомплектованные новобранцы и доконали фашистскую гидру в ее кровавом зародыше. История повторяется!

Знамя Победы будет на Крещатике

"Если украинские войска дойдут до Волоколамска, то мы проведем на Красной площади парад, - раскрыл рецепт успеха Второй Вяликой Отечественной Войны выдающийся патриотический мыслитель России Александр Проханов, ведь как же без парада, без парада-то как же! - И лыжники и автоматчики, они пройдут по Красной площади и уйдут воевать туда, в Волоколамск, в Дубосеково. И мы их остановим. Но потом, конечно, перейдем в наступление и через пять лет, в конце концов, знамя Победы будет на Крещатике".

Путину придется напасть на Украину первым

Злые языки национал-предателей, конечно, могут заметить, что пять лет на захват Украины, да еще и с отдельным парадом, для такой вяликой державы, как Россия, - это как-то многовато, ведь, казалось бы, совсем недавно русские эксперты отводили на всю войну с киевской хунтой от 600 минут до 7 дней. Однако в последнее время ситуация изменилась, ибо что такое сегодня Киев, как не вторая ставка Гитлера, а может даже и первая? То, что ни у кого там нет обязательных по закону жанра характерных усиков, по большому счету, ничего не значит - у Путина их тоже нет, а поди ж ты.

Штош, значит, Путину придется напасть на Украину первым. Главное только не забыть парад провести, чтобы лыжники в Волоколамске не заблудились.

Василий Рыбников