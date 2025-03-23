Люди либо слишком делятся личной жизнью с коллегами, либо крайне закрыты, что тоже работает против доверительных отношений в коллективе.

Большинство людей совершают одну и ту же ошибку в общении на работе - они недостаточно делятся информацией о своей личной жизни с коллегами. Как пишет CNBC, об этом утверждает организационный психолог из Wharton School и автор бестселлеров Адам Грант

Работники часто либо рассказывают слишком много о себе, что может повредить их профессиональной репутации, либо, наоборот, почти не открываются, что может снизить уровень доверия.

Те, кто слишком открыт, обычно не имеют четких личных границ:

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"Они любят стирать грань между работой и остальной жизнью", - отмечает Грант, - "Их офисы украшены фотографиями семьи, они отвечают на рабочие звонки даже дома, приглашают коллег на обеды и даже вместе едут в отпуск".

Однако такое переплетение работы и личной жизни может помешать полноценному отдыху. Кроме того, если человек испытывает давление быть постоянно доступным или говорить "да", когда хочется отказаться, это может привести к выгоранию.

Те же, кто избегает личных разговоров, стремятся к "строгой границе между работой и остальной жизнью". Однако полное отсутствие личных тем может усложнить построение доверительных отношений, необходимых для карьерного роста.

Влияние на профессиональную среду

Согласно опросу Glassdoor, проведенному в январе 2025 года среди более 800 работников, 53% американцев избегают социальных контактов на работе, стремясь четко разделить профессиональную и личную жизнь. Это может привести к одиночеству - проблема, с которой, по данным The Cigna Group в 2021 году, боролись 58% взрослых американцев.

Как найти баланс

Грант советует соблюдать профессиональную осторожность и самосознание, чтобы найти правильный баланс между личной и рабочей жизнью.

"Подумайте о вещах, которыми вы хотите поделиться, которые могут быть интересны другим людям на вашей работе", - рекомендует Грант.

Стоит использовать командную работу и корпоративные мероприятия для установления прочных профессиональных связей. Если же баланс найти трудно, он советует избегать неформальных мероприятий вроде вечеринок и неформальных встреч - они могут способствовать случайному чрезмерному раскрытию личной информации.

Если сомневаетесь, чем делиться на работе, бывший генеральный директор CVS Health Карен Линч предлагает простое правило:

"Поделитесь тем, что непосредственно поможет вам решить проблему или установить связь с коллегой. Если это не соответствует ни одному из этих критериев - лучше не упоминайте об этом".

Линч рассказала, что, будучи президентом страховой компании Aetna, поделилась личной историей о самоубийстве своей матери, когда ей было 12 лет. Это помогло подчеркнуть важность психического здоровья и наладить контакт с сотрудниками.

"Есть вещи, о которых можно поговорить, которые могут изменить ситуацию. Это работает. И есть тонкая грань", - сказала Линч.

По ее словам, слишком личные детали могут переступить эту грань: "Ты же не собираешься делиться тем, что вчера вечером поссорилась со своим мужем".

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