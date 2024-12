Бактерия Deinococcus radiodurans способна выдержать невероятно высокий уровень радиации.

Бактерия Deinococcus radiodurans является одной из самых устойчивых бактерий на Земле. Она способна выдержать уровень радиации, который в 28 000 раз превышает фатальное для человека значение, сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что ученые из Северо-Западного университета и Университета унифицированных служб смогли расшифровать механизм действия мощного антиоксиданта, который позволяет Deinococcus radiodurans выживать в экстремальных условиях. Результаты их работы опубликованы в совместном исследовании в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В издании обратили внимание на то, что Deinococcus radiodurans получила прозвище "Бактерия Конана" в честь вымышленного персонажа Конана-варвара.

Чтобы раскрыть секрет "живучести" бактерии, ученым пришлось создать новый антиоксидант MDP, который вдохновлен суперспособностью Deinococcus radiodurans, добавили в издании.

В ходе исследования было обнаружено, что MDP образует уникальный комплекс: трио из марганца, фосфата и пептида. Эта комбинация обеспечивает высочайшей уровень защиты от воздействия радиации.

"Мы давно знаем, что ионы марганца и фосфат вместе создают сильный антиоксидант, но открытие и понимание "волшебной" силы, обеспечиваемой добавлением третьего компонента, стало настоящим прорывом. Это исследование дало ключ к пониманию того, почему эта комбинация является таким мощным и многообещающим радиопротектором", - объяснил один из авторов исследования из Северо-Западного университета Брайан Хоффман.

Для измерения уровня антиоксиданта марганца в клетках бактерии ученые использовали передовую спектроскопию, подчеркнули в издании. Исследователи заметили, что устойчивость микроорганизма к радиации напрямую связана с уровнем антиоксидантов марганца.

Предыдущие исследования показали, что эта бактерия способна пережить 25 000 грей радиации. Теперь же ученые выяснили, что Deinococcus radiodurans выживает и при 140 000 грей.

"Это новое понимание MDP может привести к разработке еще более мощных антиоксидантов на основе марганца для применения в здравоохранении, промышленности, обороне и космических исследованиях", - поделился автор исследования Майкл Дейли.

