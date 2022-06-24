Ученые заявили об открытии гигантской бактерии.

Ученые заявили об открытии гигантской бактерии. Она длиной с ресницу и не похожа ни на что, что мы видели ранее.

Как сообщает Science Alert, гигантская бактерия была найдена в мангровых болотах на Карибах.

Этот вид бактерий Thiomargarita magnifica. Она в 5000 раз крупнее большинства бактерий и в 50 раз крупнее всех других известных гигантских бактерий.

Как сообщается, сантиметровая T. magnifica была обнаружен на одном из пышных зеленых островов Гваделупы еще в 2009 году. Тогда профессор морской биологии Оливье Грос искал бактерии, которые использовали серу для выработки энергии. Однако он увидел нечто очень странное, когда опрокинул образец болотной воды в чашку Петри. Над листьями и грязью плыли тонкие, похожие на вермишель нити, видимые невооруженным глазом.

С тех пор необычный организм исследовали с помощью флуоресценции, рентгеновских лучей, электронной микроскопии и секвенирования генома, чтобы ученые могли подтвердить, что это на самом деле гигантская одноклеточная бактерия.

Как сообщается, T. magnifica имеет внутренние мембраны для хранения ДНК и рибосом, в отличие от других бактерий.

Еще одна особенность большинства бактерий заключается в том, что они должны удваиваться в объеме, чтобы разделиться пополам для размножения. Найденная же T. magnifica просто отделяет небольшую часть себя, чтобы создать дочернюю клетку.

Напомним, ранее ученые установили, откуда в Европу пришла чума в XIV веке.

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