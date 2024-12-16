По словам эксперта, эти животные имеют особенности, благодаря которым могут выживать в сложных условиях.

Самым старым живым человеком в мире является японка Томико Итоока, которая недавно отпраздновала свой 116-й день рождения. Однако каким бы впечатляющим ни было долголетие Итооки, оно не сравнится со сверхдолгожителями животного мира. Об этом пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс для Forbes, который назвал трех животных, которые выводят долголетие на новый уровень.

Гренландская акула

Это животное имеет самую долгую продолжительность жизни среди всех известных позвоночных, по оценкам, до 250-500 лет. Поэтому вполне возможно, что одна или несколько гренландских акул, живущих сегодня, путешествовали по океану тогда, когда Фердинанд Магеллан стал первым исследователем, успешно обогнувшим земной шар в 1519-1522 годах.

"Однако вряд ли их пути пересеклись бы, поскольку Магеллан шел южным маршрутом, а гренландские акулы обитают в Северном Атлантическом и Северном Ледовитом океанах", - подчеркнул биолог.

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Также, вероятно, живая гренландская акула могла быть свидетелем гибели Титаника в 1912 году. Кроме того, она могла наблюдать и за прокладкой первого трансатлантического телеграфного кабеля, которое произошло в середине 1800-х годов.

По словам Треверса, есть несколько причин, почему гренландские акулы являются одними из самых впечатляющих представителей животного мира, которые имеют очень сильную способность к выживанию.

"Во-первых, они могут похвастаться чрезвычайно медленным темпом роста, вырастая лишь примерно на один сантиметр в год и достигая половой зрелости в возрасте около 150 лет. У них такой же медленный метаболизм, который помогает им сохранять энергию. Кроме того, будучи высшими хищниками в своей среде, гренландские акулы сталкиваются с небольшим количеством угроз со стороны других животных, что позволяет им жить в течение длительных периодов", - объяснил эксперт.

Также гренландские акулы хорошо приспособлены к жизни в холодных водах с низким содержанием кислорода, благодаря чему их жизнь может быть более продолжительной.

Гренландский кит

Продолжительность жизни гренландского кита может составлять более 200 лет. Такой факт известен не только из исследований, но и из доказательств, ведь у некоторых китов, выловленных в 2000-х годах у побережья Аляски, были обнаружены гарпуны 1800-х годов в их боках.

"Это свидетельствует о том, что эти киты успешно избегали человеческого хищничества более века, прежде чем были убиты современными людьми, которые использовали гораздо более совершенные методы охоты", - добавил исследователь.

Биолог пояснил, что такая продолжительность жизни объясняется сочетанием нескольких факторов. Во-первых, гренландские киты имеют медленный темп старения. Во-вторых, их огромные размеры и холодные воды Арктики, где они живут, могут способствовать их долгой жизни.

Кроме того, исследования показали, что эти животные имеют чрезвычайные механизмы восстановления клеток, которые помогают им восстанавливаться после травм и других стрессов.

Туатара

Исследование, опубликованное в журнале Science, показало, что туатара - вид рептилий, который происходит из Новой Зеландии, может жить 130-140 лет.

Треверс отметил, что продолжительность жизни туатары значительно превышает продолжительность жизни ее эктотермных родственников. В частности, в исследовании говорится о том, что в среднем черепахи живут около 40 лет, крокодилы - 20, змеи и ящерицы - 12, саламандры - 10, а лягушки - 8.

В свою очередь туатары живут дольше из-за нескольких факторов:

медленный метаболизм, который уменьшает износ организма, позволяя ему стареть медленнее;

медленный рост и развитие, благодаря чему животные испытывают меньше метаболических стрессов, возникающих при быстром развитии;

низкий риск хищничества позволяет им жить долгой, стабильной жизнью без постоянного давления хищников;

уникальные эволюционные черты, которые помогают им выживать в специфических условиях в течение длительного времени.

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