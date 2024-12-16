Сначала предполагалось, что это могла быть сверхновая.

Астрономы обнаружили очень быстрый и яркий взрыв в карликовой галактике в 500 млн световых лет от Земли. До сих пор происхождение этого явления оставалось загадкой, но теперь у ученых есть предположение, что же это было.

Как говорится в исследовании в The Astrophysical Journal, которое цитирует Phys, такой взрыв может произойти, когда черная дыра средней массы поглощает соседнюю звезду

Отмечается, что взрыв, которому дали название CSS161010, достиг предела яркости всего за 4 дня, а затем уровень лишь за 2,5 дня значительно уменьшился. На сегодняшний день астрономы зафиксировали всего 12 таких таинственных космических взрывов. Новые же данные от CSS161010 удивили ученых, поскольку в других подобных событиях они не наблюдали похожих характеристик. Сначала предполагалось, что это могла быть сверхновая, но детальный анализ заставил ученых отбросить эту теорию.

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По словам ученых, развитие излучения похоже на то, которое можно увидеть в активных ядрах галактик, где расположены сверхмассивные черные дыры. Это указывает на то, что взрывы также связаны с черной дырой, хотя и гораздо меньшего размера.

Астрономы предполагают, что в центре карликовой галактики, которая по массе примерно в 400 раз меньше Млечного Пути, есть черная дыра средней массы - это примерно в 100-100 000 раз больше массы Солнца.

Сейчас в космосе обнаружено очень немного таких объектов из-за сложностей в идентификации. Однако исследование таких черных дыр имеет решающее значение для понимания путей формирования и эволюции этих прожорливых объектов.

Ученые убеждены, что именно черные дыры средней массы являются строительными блоками сверхмассивных черных дыр в больших галактиках, таких как наш Млечный Путь.

Ранее УНИАН сообщал, что недавно ученые впервые увидели тройную систему с черной дырой.

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