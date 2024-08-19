Есть три категории симптомов.

Если вы берете на себя больше, чем можете выдержать, ваше тело может предупредить вас о том, что на горизонте приближается выгорание. Клинический психолог Молли Берретс назвала ключевые признаки указанного состояния, пишет CNBC Make It’s.

"Это хроническое состояние, которое возникает, когда мы испытываем усталость и подавленность, когда требования нашей жизни превышают нашу способность их удовлетворять", - отметила она.

По словам Берретс, симптомы выгорания делятся на три категории: физические, эмоциональные и поведенческие.

Видео дня

Как ваше тело говорит вам, что вы на грани выгорания

Физические симптомы (хроническая усталость или бессонница, трудности с засыпанием или сном; частые головные боли, мышечная боль, проблемы с пищеварением, ослабленная иммунная система).

Эмоциональные симптомы (повышенная раздражительность, потеря мотивации, чувство отстраненности или эмоционального истощения, повышенное разочарование, негативные чувства по поводу работы или обязанностей по уходу).

Поведенческие симптомы (переедание, пьянство или повышенное употребление наркотиков, прокрастинация, отказ от социальных обязанностей, изоляция от других, низкий уровень производительности, особенно на работе

Выгорание - как обратить вспять

Берретс рекомендует проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что те или иные симптомы не являются результатом других заболеваний.

После этого врач советует снизить рабочую нагрузку, чтобы освободить время для большего ухода за собой.

Упражнения и физическая активность, качественное времяпровождение с друзьями и семьей, новое хобби, медитация, развитие осознанности - все это может помочь на пути к излечению, отметила психолог.

Напомним, ранее УНИАН назвал 5 способов раскрыть скрытое счастье в повседневной жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: