Рассказываем, из чего был изготовлен первый порошок для стирки.

Жизнь современных хозяек включает в себя множество умных бытовых приборов и качественной химии, которые значительно упрощают домашние дела. Как оказалось, многие виды привычных моющих средств были придуманы очень давно - более 100 лет назад.

Как и кто создал первый порошок - далее в материале.

Когда появился первый стиральный порошок

В давние времена женщины использовать для очистки одежды природную щелочь (например, из золы) и мыльный корень. Для изготовления мыла дополнительно брали животный жир.

Долгие годы женщины стирали руками с помощью мыла, прежде чем появилось революционное средство. К счастью, история запомнила того, кто первый придумал стиральный порошок, а потому можно легко проследить эволюцию этой бытовой химии.

Историческое событие датируется 1876 годом. Тогда появилось средство от немецкого химика Фритца Хенкеля - Bleich Soda. Делалось оно из соды и силиката натрия. Невысокая цена и удобная упаковка быстро сделали товар очень популярным, обогатив своего создателя.

Спустя год Эрнст Сиглин и Ричард Томпсом опытным путем изобрели мыльные порошки, превратив мыло в порошок.

Тем временем Хенкель стал единолично владеть компанией Henkel, значительно расширил ассортимент и построил свою фабрику вместо арендованной. Уже в 1907 году появился известный порошок Persil. Он был предназначен для машин-автоматов.

Средство ускорило процесс стирки, но давало мало пены, из-за чего машины повреждались. Хотя даже тогда перед стиркой в машине одежду кипятили, это все равно было быстрее чем застирывание и отбеливание.

В 1914 году случился прорыв - химик Отто Рем изобрел порошок с ферментами, которые расщепляли быологические вещества. Это средство могло убрать пятна молока, крови, жира и травы. Однако стирать приходилось в холодной воде - температура выше пяти градусов уничтожала эти полезные свойства.

Первым порошком с ферментами стал британский "Lux". Его начали продавать в 1915 году. Использовалось средство обычно для очистки нижнего белья.

После начала Первой мировой войны потребность в чистящих и моющих средств увеличилась, но был дефицит сырья. В 1916 году мир увидел первый синтетический порошок, но тогда его применяли только на производствах.

Только в 1933 году появился аналог под американской маркой "Dreft", который подходил для домашнего использования. В странах СССР синтетический порошок начали продавать только в 1953 году.

Новые этап в производстве порошков начался аж в 2000-х. Тогда появились первые жидкие порошки. С 2010-го популярность сыпучих порошков пошла на спад. Их вытеснили гели для стирки.

