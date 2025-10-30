Если вы хотите избежать усадки белья или появления пятен, стирка в холодной воде зачастую является самым безопасным вариантом. Тем не менее, горячая вода занимает своё место в стирке.

Обычно специалисты рекомендуют стирать в холодной воде — так меньше риск испортить одежду, посадить пятна или вызвать усадку ткани. Но, как отмечают эксперты, у горячей воды тоже есть свои преимущества. об этом пишет Марта Стюарт.

"Горячая вода идеально подходит для материалов, которым требуется глубокая очистка и дезинфекция", — объясняет Конус Ширмаммадова, соосновательница Castle Hill Laundry.

Главное - знать, какую одежду следует стирать в горячей воде, а какую, наоборот, лучше стирать в прохладной воде, чтобы сохранить их внешний вид и структуру.

Видео дня

Можно ли стирать полотенца в горячей воде?

Полотенца ежедневно впитывают влагу, пот, кремы и другие вещества. Со временем в волокнах накапливаются остатки, которые вызываюи неприятный запах и жесткость ткани.

"Полотенца удерживают влагу, пот и естественные масла тела — и если их плохо стирать, бактерии и запах появляются очень быстро", — говорит Ширмаммадова.

По её словам, горячая вода помогает растворить эти остатки, продезинфицировать волокна и вернуть полотенцам свежесть, которую не всегда обеспечивает холодная стирка.

При какой температуре стирать постельное белье

На постели скапливаются пот, кожное сало, мёртвые клетки кожи и аллергены.

"Горячая вода особенно важна при стирке постельного белья и полотенец, так как эффективно уничтожает бактерии, пылевых клещей и аллергены", — объясняет Пранай Рай, сооснователь La La Laundry.

Кроме того, горячая вода помогает избавиться от жировых загрязнений, обеспечивая действительно гигиеническую чистоту.

Если вы часто потеете во сне, спите с питомцами или страдаете аллергией, время от времени стоит стирать наволочки и простыни именно в горячей воде.

Кухонные полотенца и тряпки

Эти вещи - настоящие носители микробов: ими вытирают руки, столешницы, посуду и даже продукты.

Ширмаммадова отмечает, что её коммерческие клиенты - рестораны, кафе, салоны - всегда стирают такие текстильные изделия в горячей воде.

Дома эта привычка тоже оправдана: она помогает поддерживать гигиену и продлевает срок службы ткани.

Можно ли стирать нижнее белье в горячей воде?

Так как нижнее бельё постоянно контактирует с кожей, важна тщательная дезинфекция.

Тонкие ткани вроде кружева, шёлка и сетки не переносят горячую воду, но обычные хлопковые майки, трусы и нижние слои одежды можно стирать при повышенной температуре.

Главное - проверять ярлыки: если в составе много эластичных волокон, лучше выбрать тёплый, а не горячий режим.

Напомним, ранее УНИАН рассказівал, как стирать рюкзак в машинке.

Вас также могут заинтересовать новости: