Обычно специалисты рекомендуют стирать в холодной воде — так меньше риск испортить одежду, посадить пятна или вызвать усадку ткани. Но, как отмечают эксперты, у горячей воды тоже есть свои преимущества. об этом пишет Марта Стюарт.
"Горячая вода идеально подходит для материалов, которым требуется глубокая очистка и дезинфекция", — объясняет Конус Ширмаммадова, соосновательница Castle Hill Laundry.
Главное - знать, какую одежду следует стирать в горячей воде, а какую, наоборот, лучше стирать в прохладной воде, чтобы сохранить их внешний вид и структуру.
Можно ли стирать полотенца в горячей воде?
Полотенца ежедневно впитывают влагу, пот, кремы и другие вещества. Со временем в волокнах накапливаются остатки, которые вызываюи неприятный запах и жесткость ткани.
"Полотенца удерживают влагу, пот и естественные масла тела — и если их плохо стирать, бактерии и запах появляются очень быстро", — говорит Ширмаммадова.
По её словам, горячая вода помогает растворить эти остатки, продезинфицировать волокна и вернуть полотенцам свежесть, которую не всегда обеспечивает холодная стирка.
При какой температуре стирать постельное белье
На постели скапливаются пот, кожное сало, мёртвые клетки кожи и аллергены.
"Горячая вода особенно важна при стирке постельного белья и полотенец, так как эффективно уничтожает бактерии, пылевых клещей и аллергены", — объясняет Пранай Рай, сооснователь La La Laundry.
Кроме того, горячая вода помогает избавиться от жировых загрязнений, обеспечивая действительно гигиеническую чистоту.
Если вы часто потеете во сне, спите с питомцами или страдаете аллергией, время от времени стоит стирать наволочки и простыни именно в горячей воде.
Кухонные полотенца и тряпки
Эти вещи - настоящие носители микробов: ими вытирают руки, столешницы, посуду и даже продукты.
Ширмаммадова отмечает, что её коммерческие клиенты - рестораны, кафе, салоны - всегда стирают такие текстильные изделия в горячей воде.
Дома эта привычка тоже оправдана: она помогает поддерживать гигиену и продлевает срок службы ткани.
Можно ли стирать нижнее белье в горячей воде?
Так как нижнее бельё постоянно контактирует с кожей, важна тщательная дезинфекция.
Тонкие ткани вроде кружева, шёлка и сетки не переносят горячую воду, но обычные хлопковые майки, трусы и нижние слои одежды можно стирать при повышенной температуре.
Главное - проверять ярлыки: если в составе много эластичных волокон, лучше выбрать тёплый, а не горячий режим.
Напомним, ранее УНИАН рассказівал, как стирать рюкзак в машинке.