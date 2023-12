Фасоль и орехи точно не будут лишними в вашем рационе.

Многие из счастливых и долгоживущих людей проживают в так называемых "голубых зонах", куда входят Лома-Линда, Калифорния; Икария, Греция; Никойя, Коста-Рика; Сардиния, Италия; и Окинава, Япония.

Есть три простых привычки, которым можно следовать, чтобы жить дольше, по словам основателя Blue Zones Дэна Бюттнера, пишет Eat This, Not That. Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Диетические привычки, которые помогут жить дольше

Бюттнера попросили дать три совета по здоровому питанию для тех, кто хочет жить дольше и лучше.

Вот наиболее эффективные привычки, которые он рекомендовал:

съешьте обильный и вкусный завтрак.

добавляйте фасоль в любые блюда, которые вам нравятся.

ешьте на перекус орехи.

Исследования показывают, что у людей, которые потребляли одну унцию орехов пять или более раз в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 14%, а риск ишемической болезни сердца - на 20%.

Напомним, ранее был найден "самый здоровый завтрак в мире", который едят 100-летние люди.

