По мнению нейросети, боевые действия на территории ЕС вполне реальны.

Боевые действия в 2025 году идут не только в Украине - воюют Израиль и Палестина, ведутся активные сражения в Сирии и Йемене, также конфликтуют между собой Индия и Пакистан. Это лишь несколько точек на карте, но на самом деле "горячих" мест значительно больше. Мы спросили у чата GPT-5 Thinking mini, будет ли Третья мировая война и коснется ли она Европы.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Видео дня

Будет ли война в Европе - ответ нейросети

Чат GPT-5 считает, что крупная сухопутная война в классическом смысле, когда армии переходят границы многих стран и воюют в центре Европы, маловероятна, потому что прямой удар по территории члена НАТО чреват включением механизма коллективной обороны и очень высокой ценой для агрессора. К тому же, альянс прямо сейчас укрепляет свои сухопутные границы.

Тем не менее, виртуальный ассистент уверен, что могут быть применены так называемые "темные" и гибридные способы атак - с помощью дронов и ракет по критической инфраструктуре, а также различные кибератаки, диверсии и атаки военных объектов. По мнению нейросети, война в Европе будет именно такой, и приводит в пример атаку Польши беспилотниками. Тем не менее, чат GPT-5 утверждает, что цель таких ударов - деморализация и саботаж, а не реальная угроза нападения и захвата территорий.

Также искусственный интеллект объяснил, будет ли война в Европе безопасной для всех, или же есть города, из которых лучше уехать. По его мнению, наиболее уязвимыми окажутся пограничные восточные государства и их ключевые объекты:

Польша (включая восточные и средние регионы);

страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония).

Он добавил, что могут пострадать крупные логистические и энергетические центры, например, порты на Балтике и на северо-востоке Европы, газо/электроэнергетические объекты в центральной и западной Европе. Кроме того, под ударами могут оказаться политические и военные узлы - базы, склады вооружений, аэродромы в странах, активно поставляющих оружие в Украину.

Кого война в Европе 2025 не коснется - где будет безопасно

По словам чат GPT-5, когда начнется война в Европе, лучше уехать в островные и географически удаленные страны - Исландию, Ирландию, Португалию. Эти государства статистически менее уязвимы для быстрых ударов агрессора и, обычно, не являются поставщиками оружия в Украину, поэтому не интересны как цель.

Такие нейтральные государства, как Швейцария, также подходят для переезда - исторически они вне любых союзов и не занимают ничью сторону. Именно поэтому прямой удар по той же Швейцарии, по мнению нейросети, маловероятен, хотя в случае массового конфликта стопроцентных гарантий безопасности никто не сможет дать.

Кроме того, для жизни можно выбирать страны, далекие от театра боевых действий и не включенные в крупные логистические тракты. Это могут быть государства западной и южной Европы и островные.

Вас также могут заинтересовать новости: