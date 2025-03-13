Обработайте участок от слизней уже сейчас, и вредитель больше не вернется в сад.

В Украине распространились испанские слизни, которые считаются инвазивным видом. Эти вредители съедают огромное количество урожая, а их слизь заставляет растения гнить. Если вы обнаружили прожорливых "гостей" на участке, то нужно немедленно начинать борьбу. Ведь размножаются они очень быстро.

Агрономы придумывают различные ловушки и эффективные препараты от слизней. Обработайте участок уже сейчас - и вредители сразу разбегутся. Мы назвали лучшие средства от слизней, которые сохранят ваши растения целыми.

Как избавиться от слизней в саду - лучшие средства

Обработку участка от слизней проводят в пасмурные и сырые дни, желательно вечером. Это любимые условия вредителей, когда их скапливается больше всего.

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В агромагазинах можно купить химические средства от слизней. К ним относятся инсектициды Гроза, Слимацид, Слимак Офф и многие другие. Перед использованием обязательно читайте инструкцию и надевайте перчатки. В большинстве случаев препарат нужно рассыпать на земле, чтобы моллюски погибли при контакте.

Если не хотите использовать химию, сделайте народное средство от слизней. Есть несколько веществ, которые моллюски не любят:

нашатырный спирт - 1 л на 3 л воды;

растворимый кофе - 10 чайных ложек на 1 л;

медный купорос от слизней - 30 г на 10 л;

калийная соль - 1 кг на 10 л;

полынь - 1 кг на 10 л;

соль - 100 г на 10 л;

горчичный порошок - 150 г на 10 л.

Довольно эффективны против слизней также механические методы защиты. Вокруг растений можно разложить медные ободки, табачную пыль, соль, красный перец, кофейную гущу, соду, крупный песок. Моллюски не смогут проползти через такой барьер.

Как избавиться от слизней на участке с помощью ловушек

Моллюски обожают влагу, поэтому в дождливые дни могут расползаться по участку сотнями. В такой период довольно эффективным средством борьбы являются ловушки, которые оставляют на ночь. Вредителей заманивают в емкость и быстро уничтожают.

Самый простой способ, как избавиться от слизней, это приманить их на сладкий аромат. Наполните миску или бутылку с вырезами по бокам перебродившим пивом, соком или квасом. Для лучшего эффекта добавьте немного меда. Закопайте емкость в землю так, чтобы черви могли легко заползти. Оставьте приманку на ночь и затем соберите всех, кто пришел на трапезу.

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