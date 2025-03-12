Называем сорта груш, которые рекомендуется выращивать каждому украинскому садоводу.

Каждый дачник мечтает найти идеальное растение, которое не требует ухода и плодоносит само по себе. Вот почему селекционеры стараются вывести разновидности с лучшими свойствами. Мы назвали самые вкусные сорта груш в Украине для выращивания на собственном участке. Они отличаются высокой урожайностью, не боятся вредителей и имеют хорошие вкусовые качества.

Лучшие сорта груш в Украине

Следующие шесть сортов имеют большой спрос среди украинских дачников. Это надежные и урожайные груши с очень вкусными плодами.

Санта Мария

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Данный сорт формирует румяные сочные плоды без гранул, с легкой кислинкой и выраженным ароматом. Отличается высокоурожайностью, устойчивостью к морозам и хорошим иммунитетом к грибковым заболеваниям. Время созревания - начало-середина сентября. Вот как об этом сорте отзываются дачники:

Этот сорт груши - настоящая радость для моих детей, потому что фрукты сладкие и мягкие, очень сочные.

Конференция

Вспоминая самые вкусные сорта груш, нельзя пропустить десертную Конференцию с её нежными, сочными и очень сладкими плодами, которые мгновенно тают во рту. Эта разновидность славится стабильным большим урожаем, морозоусточивостью и долгим сроком хранения. Если вам нравится сладкие груши без кислинки, то это лучший выбор.

Вильямс

Эта ранняя и низкорослая разновидность груши популярна во всём мире. Хорошую репутацию Вильямс получил за стабильно высокую урожайность из года в год,. Плоды крупные и очень ароматные, в меру сладкие, с повышенным содержанием витаминов.

Лесная красавица

Отечественный сорт прекрасно приспособлен к украинскому климату и обильно плодоносит даже на бедном грунте. В уходе совсем не прихотливый и не боится мороза. Мякоть плодов ароматная, маслянистая, прекрасно подходит для консервирования.

Любимица Клаппа

Пока поздние сорта груш ещё дозревают, будет радовать вас вкусным урожаем уже в середине лета. Дачники очень любят Клаппу за красивые, невероятно сочные медовые плоды с приятной кислинкой. Плоды очень вкусные как в свежем виде, так и после переработки. Растения неприхотливые в уходе и растут "сами по себе". Отзывы о сорте у садоводов крайне положительные:

Груша очень вкусная и сочная, плоды крупные и аппетитные, будто нарисованные. Сорт неприхотливый и урожайный.

Груша Бланка

Зимние сорта груш могут храниться месяцами, и Бланка именно из таких. Её плоды после сбора остаются свежими до полугода, и за это время становятся лишь вкуснее и сочнее. Но главная особенность сорта - огромный размер фруктов (до 600-800 г). Большая урожайность, устойчивость к болезнями, впечатляющий вес плодов обеспечивают Бланке неугасающую популярность.

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