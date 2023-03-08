Монилиоз фруктовых деревьев может погубить весь урожай, поэтому обработать сад от грибка нужно ещё весной.

Монилиоз - это популярное грибковое заболевание у косточковых деревьев. Гриб зимует на дереве, а весной быстро распространяется по плодам. Признаки монилиоза все хоть раз видели - плоды становятся коричневыми и мягкими, покрываются белыми точками, а листья становятся бурыми и вялыми. Чтобы уберечь урожай от опасной болезни, сад обрабатывают весной до появления первых плодов.

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Чем обработать деревья весной от монилиоза

Обработку от заболевания проводят до появления первых цветков. Весной нужно осмотреть сад и обрезать все больные и сухие ветки, а также +10 см здорового участка. Обрезки нужно сжечь.

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Перед началом цветения сад нужно опрыскать специальными фунгицидами, эффективными против монилиоза. Для этого можно купить в агромагазине препараты Топсин-М, Хорус или Микосан-В, или 1%-ую бордоскую смесь. Прочтите на инструкции средства, в какую погоду можно проводить опрыскивание.

Второй раз деревья опрыскивают тем же препаратом после появления первых цветков. А третий раз, по желанию, сад можно обработать осенью после сбора урожая.

Также защитить сад от грибка поможет побелка деревьев весной. Добавьте в побелку фунгицид и нанесите на деревья. Из фунгицидов в побелку чаще всего добавляют медный купорос.

Профилактика монилиоза

Чтобы уберечь деревья от грибка, не высаживайте их слишком близко друг к другу. Выдерживайте дистанцию минимум 4 метра между посадками. Обязательно снимайте все плоды перед зимовкой и перекапывайте почву возле дерева каждую осень.

Чтобы в будущем не иметь проблем с монилиозом, можно купить специальные сорта деревьев, которые устойчивы к этой болезни.

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