В США телеведущая сфотографировалась с "отрубленной" головой Трампа (фото, видео)

Телеведущая канала CNN Кэти Гриффин позировала с муляжом отсечённой головы президента США Дональда Трамра. Актриса уже удалила фотографии из своих аккаунтов в соцсетях и принесла извинения, но спецслужба США заявила, что проверит снимок, передает Tjournal.

Гриффин приняла участие в съёмке у Тайлера Шилдса, после которой пошутила, что теперь она вместе с фотографом должна будет уехать в Мексику. Ведущая иронично отметила, что за такое их могут посадить в тюрьму.

NOT FUNNY: Kathy Griffin 'Beheads' Trump... https://t.co/xYbfT4wvfX — DRUDGE REPORT (@DRUDGE_REPORT) May 30, 2017

Фото с "отрубленной" головой Трампа мгновенно приобрело вирусную популярность, став одной из главных тем дня в социальных сетях. Пользователи, в основном, негативно отзывались о Гриффин, говоря, что она "перешла черту".

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На фотосессию Гриффин отреагировали многие общественно-политические деятели. Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал акцию "отвратительной, но не удивительной".

Через некоторое время Секретная служба США написала в своём официальном твиттере, что начала проверку публикации. При этом ведомство не обратилось напрямую к ведущей, фотографу или телеканалу.

Через три часа после этого Гриффин удалила из своих аккаунтов провокационные фотографии и записала короткое видео, в котором она назвала сделанный снимок "большой ошибкой". Ведущая несколько раз повторила извинения, сказав, что она осознала, как это оскорбило людей. "Я зашла слишком далеко. Я пересекла черту. Я сделала ошибку и я не права".

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) May 30, 2017

Телеканал, на котором Гриффин ведёт новогоднее шоу, тоже выпустил специальный комментарий. CNN в своём заявлении отметил, что рад видеть, что ведущая извинилась.

Автор снимков Шилдс заявил, что "не заблуждается относительно реакции широкой публики", но призывает воспринимать его как произведение искусства. Он назвал провокационную фотосессию отражением "свободы слова и самовыражения".