Ulitsa nineteen oh five goda: в Москве перевели на английский название станции метро

В московском метро изменили англоязычный вариант голосового объявления станции "Улица 1905 года". Это было сделано по просьбе пассажиров, так как предыдущий вариант был непонятным, сообщает "Москва".

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«К нам поступало множество обращений от пассажиров с просьбой поменять вариант озвучки объявление станции "Улица 1905 года" на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам и теперь эта непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода чисел на английский язык - Ulitsa nineteen oh five goda, - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Ранее голосовое объявление станции звучало: "Ulitsa tysyacha devyatsot pyatogo goda". Теперь в названии цифры переведенные на английский язык: «Ulitsa nineteen oh five goda».