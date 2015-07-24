На чемпионате мира по баскетболу среди глухих литовцам включили гимн СССР

По словам руководителя Литовского комитета спорта глухих Алексаса Ясюнаса, во время визита в Вильнюс глава миссии Тайбэя в Латвии сказал, что они постараются найти и наказать человека, который включил советский гимн, сообщает издание Delfi.

"Вчера вечером мы встретились с представителем Тайваня, он принес извинения за случившееся. Он также сказал, что они ищут, кто подсунул эту запись, кто виноват, и хотят наказать этого человека", - сказал Ясюнас.

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Стоит отметить, что 12 июля в финале мирового первенства 2015 года по баскетболу среди глухих на Тайване литовские баскетболисты одержали победу над сборной США со счетом 80:77 и третий раз подряд стали чемпионами мира.

Советский гимн прозвучал на торжественной церемонии награждения победителей чемпионата во время его закрытия.