В Японии "хор" планшетов и смартфонов исполнил гимн Евросоюза
04:08, 14 февраля 2015Наука и IT
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В Японии гимн Европейского Союза исполнил хор гаджетов. Бетховенскую "Оду к радости" разработчики синхронизировали для трех сотен телефонов и планшетов
Бетховенскую "Оду к радости" синхронизировали для трех сотен телефонов и планшетов / ТСН
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Каждый из устройств имел собственное лицо и голос. Распределение голосов было классическое: сопрано, альт, тенор и бас.
Знатоки говорят, что гаджет-исполнение было безупречным.
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