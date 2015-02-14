В Японии "хор" планшетов и смартфонов исполнил гимн Евросоюза

04:08, 14 февраля 2015
Наука и IT
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В Японии гимн Европейского Союза исполнил хор гаджетов. Бетховенскую "Оду к радости" разработчики синхронизировали для трех сотен телефонов и планшетов

ТСН

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Каждый из устройств имел собственное лицо и голос. Распределение голосов было классическое: сопрано, альт, тенор и бас.

Знатоки говорят, что гаджет-исполнение было безупречным.

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