В Японии "хор" планшетов и смартфонов исполнил гимн Евросоюза

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Каждый из устройств имел собственное лицо и голос. Распределение голосов было классическое: сопрано, альт, тенор и бас.

Знатоки говорят, что гаджет-исполнение было безупречным.

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