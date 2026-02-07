С такой дружбой нужно срочно завязывать: психолог раскрыл горькую правду

Такие отношения встречаются часто, и они особенно истощают.

Американский психолог Марк Треверс назвал самый истощающий тип дружбы.

Как отметил он в своей статье для Forbes, не все болезненные дружбы сопровождаются громкими конфликтами или драмами, они не обязательно связаны с предательством, жестокостью или явным пренебрежением. По его словам, дружба просто постепенно превращается в тихое чувство пустоты

"Вы можете продолжать общаться с другом, делиться общей историей, и внешне ничего вроде бы не нарушено, но после встреч остаётся ощущение, что вас не видят, странное одиночество или эмоциональная усталость. Если вы сталкивались с подобным, возможно, у вас односторонняя дружба. Это не обязательно абьюзивные или токсичные отношения в привычном понимании", - объяснил психолог.

Как он добавил, исследования показывают, что такие отношения встречаются часто, и они особенно истощают, потому что нарушают наше ожидание взаимной связи, не вызывая явных сигналов тревоги.

Дружба в основном поддерживается взаимностью. В односторонней дружбе этот баланс постепенно нарушается.

"Один человек, часто не осознавая этого, берёт на себя инициативу во всех встречах, больше слушает, чем его слушают, адаптируется к потребностям друга. Другой же получает выгоду, не отдавая в равной мере. Особенно запутанной такая дружба кажется из-за тонкой неравномерности. Друг может не быть явно недоброжелательным, но всё же эмоционально недоступен, сосредоточен на себе или постоянно отвлечён", - говорится в статье.

Исследования социальной боли показывают, что исключение и эмоциональное пренебрежение активируют те же нейронные пути, что и физическая боль. Чувство игнорирования или ненужности вызывает активность в передней поясной коре, связанной со стрессом и тревогой.

"В отличие от открытых конфликтов, эмоциональное отсутствие не даёт нервной системе конкретной цели для реакции; возникает лишь расплывчатое ощущение разъединённости. Эта неопределённость усиливает психологическую нагрузку и затрудняет её обработку, делая такие потери гораздо тяжелее, чем очевидные разрывы", - констатировал психолог.

