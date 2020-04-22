В Шотландии находят точилки для карандашей в самых неожиданных местах (фото)
На пляже Портобелло в восточном пригороде Эдинбурга социолингвист и этнограф Джеймс Пуховски нашел ржавую точилку для карандашей. Она была приделана к одному из бетонных заграждений.
Это вызвало так много вопросов, что Пуховски выложил фотографию загадочной точилки в Twitter. Пост быстро разошелся по соцсети.
Sorry, what... pic.twitter.com/xMxW1UOZ29— James K Puchowski 🌱🌍🍉 (@kvisleis) April 19, 2020
Возле нее мужчина заметил табличку с надписью «Предоставлено для вашего удобства Публичным проектом по заточке карандашей в Портобелло».
В комментариях пользователи прислали ему фотографии других точилок в самых разных местах, которые можно увидеть в окрестностях Портобелло.
Читайте такжеВ Дрездене на площадь вынесли пустые стулья, чтобы привлечь внимание к проблемам рестораторов и отельеров из-за коронавируса (фоторепортаж)
К расследованию подключилась журналистка местной газеты. Она предположила, что Публичный проект по заточке карандашей в Портобелло — это какая-то арт-инсталляция, автор которой неизвестен.
Журналистка отметила, что, судя по всему, точилки появились в Портобелло около двух-трех лет назад.
Seek and ye shall find. ✏️ pic.twitter.com/Q1GkH8Rmxb— FILM TOILET (@FilmToilet) April 19, 2020
В теории, точилки могут пригодиться художникам, которые приходят на пляж порисовать. Но это не точно, учитывая, что они давно заржавели.
Как сообщал ранее УНИАН, Нью-йоркский художник Дэвид Датуна уничтожил инсталляцию итальянского художника Маурицио Кателана под названием «Комедиант», которая выставлялась в музее Art Basel в Майами. Датуна съел приклеенный скотчем к стене банан — это и была работа Кателана.