В Шотландии находят точилки для карандашей в самых неожиданных местах (фото)

Никто не знает имя автора этой арт-инсталляции.

На пляже Портобелло в восточном пригороде Эдинбурга социолингвист и этнограф Джеймс Пуховски нашел ржавую точилку для карандашей. Она была приделана к одному из бетонных заграждений.

Это вызвало так много вопросов, что Пуховски выложил фотографию загадочной точилки в Twitter. Пост быстро разошелся по соцсети.

Возле нее мужчина заметил табличку с надписью «Предоставлено для вашего удобства Публичным проектом по заточке карандашей в Портобелло».

В комментариях пользователи прислали ему фотографии других точилок в самых разных местах, которые можно увидеть в окрестностях Портобелло.

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К расследованию подключилась журналистка местной газеты. Она предположила, что Публичный проект по заточке карандашей в Портобелло — это какая-то арт-инсталляция, автор которой неизвестен.

Журналистка отметила, что, судя по всему, точилки появились в Портобелло около двух-трех лет назад.

Seek and ye shall find. ✏️ pic.twitter.com/Q1GkH8Rmxb — FILM TOILET (@FilmToilet) April 19, 2020

В теории, точилки могут пригодиться художникам, которые приходят на пляж порисовать. Но это не точно, учитывая, что они давно заржавели.

Как сообщал ранее УНИАН, Нью-йоркский художник Дэвид Датуна уничтожил инсталляцию итальянского художника Маурицио Кателана под названием «Комедиант», которая выставлялась в музее Art Basel в Майами. Датуна съел приклеенный скотчем к стене банан — это и была работа Кателана.