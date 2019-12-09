В США художник съел приклеенный скотчем к стене банан стоимостью $120 тысяч

Инсталляция «Комедиант» состоит из банана, который Кателан приклеил к стене серым скотчем.

Нью-йоркский художник Дэвид Датуна уничтожил инсталляцию итальянского художника Маурицио Кателана под названием «Комедиант», которая выставлялась в музее Art Basel в Майами. Датуна съел приклеенный скотчем к стене банан — это и была работа Кателана.

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Инсталляция «Комедиант» состоит из банана, который Кателан приклеил к стене серым скотчем. Итальянский художник, известный своими сатирическими работами, сделал несколько копий «Комедианта», одна из которых выставлялась в майамском музее. Три образца инсталляции оценили в сумму от $120 до 150 тыс., сообщает Громадське со ссылкой на The New York Times.

Во время посещения Art Basel нью-йоркский художник Дэвид Датуна подошел к «Комедианту», снял банан со стены, съел половину, а остальное показал посетителям. Видео инцидента Датуна выложил в Instagram.

«Голодный артист» — мой художественный перформанс. Обожаю работы Маурицио Кателана и действительно люблю эту инсталляцию. Она очень вкусная», — написал Датуна в посте.

После этого музей объявил, что вынужден убрать инсталляцию из-за того, что вокруг нее скапливается много людей, и это угрожает целостности других экспонатов заведения. Кроме того, там отметили, что Датуна на самом деле не уничтожил «Комедианта» — ведь речь идет о концепции инсталляции, а не физических предметах, которые ее образует, — то есть банан и скотч.

The New York Times отмечает, что работа Кателана вызвала серьезные дискуссии относительно того, чем является искусство. У банана теперь есть даже свой аккаунт в Instagram, где постятся аналогичные инсталляции с участием не только банана, но и кокоса, пачки макарон или даже кота.

Маурицио Кателан известен по крайней мере еще одной инсталляцией под названием «Америка» — это унитаз из чистого золота, который был размещен в Бленхеймском дворце в Великобритании и который в сентябре этого года украли.