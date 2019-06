В Мексике затопило торговый центр - игравшие там музыканты исполнили тему из «Титаника» (видео)

На видео можно видеть, как музыканты исполняют песню My Heart Will Go On, пока помещение заполняет вода

В мексиканском городе Гвадалахара музыканты игравшие в торговом центре, стали свидетелями потопа – вода хлынула на посетителей прямо с потолка. Оказавшись в необычной ситуации, они решили исполнить музыкальную тему из культовой драмы «Титаник». Читайте такжеВ Египте нашли корабль, о котором писал Геродот Видео инцидента разошлось в Twitter. На нем можно видеть, как музыканты исполняют песню My Heart Will Go On канадской певицы Селин Дион, пока помещение заполняет вода. Персонал центра тем временем безуспешно пытается справиться с затоплением. Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic JAJAJAJAJAJAJAJAJA I’M SCREAMING pic.twitter.com/VPZ5kGbmQ5 — Cagua lulco (@EsauGv) 9 июня 2019 г. Популярный фильм-катастрофа «Титаник» американского режиссера Джеймса Кэмерона вышел на экраны в1997 году. События ленты посвящены гибели легендарного круизного лайнера «Титаник», который затонул в Атлантическом океане. Ранее режиссер и сценарист фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон ответил на вопрос, почему героиня Кейт Уинслет не помогла герою Ди Каприо избежать смерти послее крушения лайнера. В интервью изданию Vanity Fair он также рассказал, что потратил два дня, чтобы убедиться, что плот из двери действительно спасет девушку

