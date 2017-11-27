Режиссер "Титаника" рассказал, зачем убил героя Ди Каприо

Режиссер и сценарист фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон ответил на вопрос, почему героиня Кейт Уинслет не помогла герою Ди Каприо избежать смерти послее крушения лайнера. В интервью изданию Vanity Fair он также рассказал, что потратил два дня, чтобы убедиться, что плот из двери действительно спасет девушку, передает РБК.

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"Ответ очень прост. Он есть на 147-й странице сценария, где говорится, что Джек умирает, вот так просто. Очевидно, что это художественный замысел: дверь была достаточно большой, чтобы выдержать ее, но недостаточно большой, чтобы выдержать и его", - сказал режиссер и отметил, что смешно обсуждать этот вопрос спустя 20 лет после выхода фильма. По его словам, такая реакция на эту сцену показывает, что фильму и герою Ди Каприо удалось увлечь аудиторию.

"Если бы он выжил, концовка потеряла бы смысл. Фильм повествует о любви и разлуке, он должен был погибнуть...", - пояснил Кэмерон.

По его словам, он сам работал в воде примерно два дня, чтобы убедиться, что этот кусок дерева способен выдержать героиню Кейт Уинслет в течение трех часов - именно через такое время ее подобрала спасательная шлюпка. "Джек в любом случае бы умер, - подчеркнул Кэмерон. - Я верил тогда и верю сейчас, что такова цена спасения одного человека".

Настоящий "Титаник" затонул после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса через Атлантику в 1912 году, жертвами катастрофы стали 1496 человек.

Фильм "Титаник" вышел в 1997 году. 13 лет ему принадлежал мировой рекорд по кассовым сборам, который сумел побить только другой фильм Кэмерона - "Аватар" в 2010 году. "Титаник" также получил 11 "Оскаров".

Как сообщал УНИАН, обновленный "Титаник" снова появится в кинотеатрах к своему 20-летию.