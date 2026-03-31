Телеканал ПЛЮСПЛЮС покажет 'Ниндзяго: Восстание драконов' в день мировой премьеры

2 апреля на телеканале ПЛЮСПЛЮС состоится премьера нового сезона мультсериала "Ниндзяго: Восстание драконов". Зрители канала смогут посмотреть новинку одновременно со всем миром – в день глобального релиза.

Четвертый сезон "Ниндзяго: Восстание драконов" переносит нас во времена после великого Слияния миров. 16 измерений объединились в одно, поэтому баланс между добром и злом снова нарушен. В центре событий – команда ниндзя во главе с мастером Ллойдом, которая обучает новое поколение героев. Теперь эти юные воины должны остановить темные силы и защитить драконов – могущественных существ, чья энергия способна спасти мир или же разрушить его.

На этот раз опасность подходит слишком близко. Тёмные силы пытаются использовать силу стихий и драконов, чтобы покорить объединённые земли. На пути героев появляются новые враги, загадочные существа и старые тайны, которые могут изменить судьбу всего Ниндзяго.

Интересные факты о мультсериале:

15 лет LEGO-миру

"Ниндзяго" создан на основе популярной серии конструкторов LEGO, а каждый сезон имеет собственные тематические наборы фигурок и локаций. В 2026 году серия LEGO Ninjago отмечает 15-летний юбилей, поэтому фанатов ждут еще и эксклюзивные наборы.

Смена фокуса в сюжете

Главными героями нового сезона станут не опытные ниндзя, а новички Арин и Сора, которые только изучают это искусство. Молодые воины открывают в себе новые способности и понимают – только они могут спасти мир.

Расширение целевой аудитории

Смесь комедии, боевых сцен, юмора и важных жизненных уроков – сериал будет интересен не только детям, но и взрослым, которые следят за вселенной Ниндзяго с самого начала.

"Ниндзяго: Восстание драконов" поднимает ряд важных тем: дружба и командная работа, борьба добра и зла, вера в себя, ответственность за свои решения, поиск своего места в мире, отвага и самопожертвование. Мультсериал показывает – настоящая сила ниндзя заключается не только в боевых навыках, но и в способности оставаться командой даже в самые тяжелые времена.

Не пропустите премьеру нового сезона культового мультсериала на телеканале ПЛЮСПЛЮС с 2 апреля по будням в 17:50.

