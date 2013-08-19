Украина в эпицентре борьбы интеграционных проектов

Очевидно, что постсоветский период поиска Украины самой себя подходит к концу. Виток истории снова подводит украинские элиты и Народ к выбору своего пути в стремительно меняющимся внешнем мире.

Более тысячи лет назад киевские князья сделали свой выбор в пользу Христианства, более трехсот лет назад Богдан Хмельницкий выбрал Москву в качестве своего основного партнера (хотя значительная часть козацких лидеров была и против), сто лет назад последний украинский гетман Павел Скоропадский безуспешно пытался сделать ставку на Германию. Ныне новый исторический цикл требует от Украины выбора своего цивилизационного пути.

Вопрос конкуренции предложенных Киеву проектов остается открытым.

Европейский Союз, соглашение об Ассоциации с которым близко как никогда, действительно находится в экономической рецессии. Но ему удается общими усилиями преодолевать и саму рецессию, и новые геополитические вызовы на его границах. Если посмотреть на факты, то в этом году ЕС пополнился еще на одно государство – Хорватию. Еврозона вопреки всем апокалипсическим сценариям, также успешно продолжает функционировать, пополняя свои ряды Эстонией, и Литвой в перспективе 2014 года.

Евробюрократия вопреки всем негативным прогнозам продолжает унифицировать страны ЕС через единый Бюджетный пакт и единые экономические стандарты.

На геополитическом направлении Евросоюз особо не активничает, но реализация программы Восточного партнерства позволяет окончательно не терять восточноевропейский вектор. В этом контексте Соглашение об Ассоциации ЕС и Украины это и хороший шанс для самого Брюсселя очертить свою зону интересов на территории постсоветских государств. В случае подписания Соглашения с Украиной процесс пойдет дальше, поскольку Грузия уже закончила согласование своего Соглашения с ЕС и по успешному украинскому примеру вполне способна подписать Соглашение об Ассоциации уже в 2014 году.

Таким образом, европейский интеграционный проект развивается, хотя и имеет множество противоречий, рисков и вызовов. Да, ЕС не может предложить Украине пока полноценное членство, но Киеву оно сейчас, скорее всего и не надо. Соглашение об Ассоциации вместе с запуском Зоны свободной торговли смогут запустить процесс внутренних украинских реформ, которые уже давно ожидает и элита, и общество.

В то же время, что Украине предлагает Россия?

Во-первых, в самой РФ уже третий квартал продолжает падать экономический рост, грозящий перейти в рецессию. Это при том, что цены на газ и нефть сейчас высоки как никогда (400 дол. за тыс. куб. м. и 100 дол. за баррель). Российские министры уже сейчас начинают говорить о возможном сокращении бюджета за счет образования и медицины. При этом внутренние цены на энергоносители в России будут только расти.

Развитие интеграционных экономических проектов под эгидой Москвы вызывает множество вопросов даже среди союзных Беларуси и Казахстана. Например, в Астане уже давно зреет фронда против Таможенного союза, которую власть пытается оформить через оппозицию. Беларусь же в открытую обвиняет Россию в обмане обещаний по выгодам от участия в ТС и требует перестать использовать «торговые войны» как главный аргумент двусторонних отношений. Недавняя демонстрации отличной от Москвы позиции по доступу на свои рынки украинских товаров (в частности, продукции компании «Рошен») очень ярко показывает неготовность Минска и Астаны далее играть исключительно вторые и третьи роли в геостратегических планах Кремля. Это при том, что скоро в Казахстане грядет передача власти, а новое поколение казахстанской элиты относится к Москве намного с меньшим пиететом чем нынешний президент Нурсултан Назарбаев.

Что в итоге? Использовать успешный советский опыт по экономическому дотированию своих союзников Москва отказывается. Тем не менее, это не отменяет все еще действующий принцип мировой политики – «союзникам надо помогать». Тут уже не важно, о какой помощи идет речь, - экономической, энергетической либо военной. Создать за последние 20 лет Украине и другим важным для Москвы государствам СНГ «предложение, от которого они не смогут отказаться» Россия так и не преуспела. Не стоит теперь удивляться, что РФ становится все менее привлекательным партнером и для своих ближайших соседей.

Активное использование Москвой различных планов по «принуждению к миру», и «принуждению к вступлению в Таможенный союз» не могут закончиться ничем конструктивным для России, поскольку они только окончательно дискредитируют Кремль как потенциального центра политического притяжения.

В итоге перед Украиной остается открытой дилемма выбора. Первый путь – в ЕС, где основные преимущества проявятся в среднесрочной перспективе. Евросоюз как интеграционная модель дает Украине шанс на модернизацию и развитие, пусть и ценой болезненных внутренних изменений.

Второй путь – в интеграционные проекты с Россией, которая сама скатывается в экономический кризис, с перспективой падения цен на энергоресурсы, что еще более усугубит внутриэкономическую ситуацию. При этом что строить, как и на каких условиях неизвестно, поскольку Москва по ходу импровизирует с развитием экономической интеграции на базе

Таможенного союза. В этой ситуации даже членство в ТС не гарантирует неожиданной «торговой войны» в крепких «братских объятиях». В данном случае возможен тактический выигрыш Украины в виде экономических преференций (цены на газ, допуск некоторых товарных групп на российский рынок), но лишь в краткосрочной перспективе. Россией правила создаются не для того, чтоб их выполнять, а для того чтобы ими манипулировать в своих интересах.

При таких раскладах, остается надежда, что нынешняя украинская власть сделает правильный выбор и не перечеркнет будущее Украины в обмен на неопределенные экономические бонусы и обещания.

Роман Рукомеда